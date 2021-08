TikTok devient l’application la plus téléchargée au monde

C’est la première fois qu’une application dépasse les marques Facebook en termes de téléchargements depuis plus de deux ans.

Selon le portail Nikkei, TikTok est devenue l’application la plus téléchargée au monde d’après une enquête mondiale menée par la société d’analyse App Annie.

Une enquête mondiale est menée depuis 2018 pour déterminer les apps les plus téléchargées dans le monde et ce sont principalement les apps de la famille Facebook qui sont arrivées en tête de liste, jusqu’à présent.

Dans l’édition la plus récente de l’étude, il a été révélé que l’application vidéo virale a dépassé des géants comme Facebook, WhatsApp et même Instagram en nombre de téléchargements dans le monde, avec plus de 3 milliards de téléchargements effectués d’ici 2020.

Cela aurait été une augmentation assez impressionnante par rapport à la dernière édition de la même étude, car en 2019, TikTok n’avait atteint que la place de numéro 4. La même année, l’application qui a remporté la première place était Facebook Messenger.

TikTok est entré sur le marché international en 2017, lorsque sa société mère, ByteDance, a décidé de lancer une version de l’application disponible en dehors de sa Chine natale. Depuis lors, la croissance de l’application a été assez impressionnante par rapport aux autres logiciels mobiles du marché.

La nouvelle a également surpris après la controverse aux États-Unis pendant la présidence de Donald Trump, qui a imposé des lois pour interdire l’application mobile aux États-Unis sous prétexte qu’il s’agit d’un risque national dû à un éventuel espionnage par le gouvernement chinois.

Bien que le nouveau président, Joe Biden, ait retiré le décret de son prédécesseur, l’application ne semble pas avoir été freinée dans sa croissance et sa popularité, comme le montrera l’étude.

Un autre détail intéressant de l’enquête est le succès de l’application de messagerie Telegram, qui a atteint la septième place. L’application a été présentée comme une alternative sécurisée pour l’utilisation des chats et des conversations numériques, et il est possible que l’intérêt croissant pour la cybersécurité soit l’une des raisons de l’essor de l’application.

Il est intéressant de noter que TikTok n’est pas la seule application de vidéos courtes à atteindre le top 10 des applications les plus téléchargées dans le monde. La huitième place a été remportée par l’application chinoise Likee, désormais basée à Singapour, qui cherche à rivaliser en utilisant le format de la vidéo courte virale.

Le succès des applications de vidéos courtes a été tel que d’autres réseaux sociaux ont tenté d’adapter des fonctionnalités similaires pour capter l’attention d’un plus grand nombre de personnes. Les exemples clairs sont les Shorts de YouTube et les Reels d’Instagram, qui partagent un format assez similaire d’enregistrements d’environ une minute.

Au vu des résultats de l’étude, il ne serait pas étrange de voir une ou deux autres applications axées sur les vidéos courtes dans les années à venir, sinon la première place sera à nouveau occupée par une propriété de Facebook. Ce qui est certain pour l’instant, c’est que TikTok prend d’assaut le marché des applications mobiles.