WhatsApp : comment récupérer les messages supprimés dans l’application ?

WhatsApp, par lui-même, ne vous permet pas de récupérer des messages ou des conversations supprimés. Lorsque l’expéditeur supprime le message envoyé, celui-ci disparaît de tous les mobiles, bien que cela puisse être réversible.

L’une des choses les plus utiles que nous pouvons faire avec notre téléphone portable est d’envoyer des messages, qu’ils soient professionnels ou personnels, afin d’interagir avec d’autres personnes pour des choses plus ou moins importantes.

L’affaire est que la plateforme de Facebook, WhastApp, est l’une de ces applications. Mais cette application ne dispose d’aucune fonction officielle permettant de lire les messages qui ont été supprimés.

Comment récupérer des messages Whatsapp supprimés sans application tierce ?

Souvent, surtout lorsqu’on passe à un nouveau smartphone, on perd les anciens textes WhatsApp, les fichiers multimédias et cela peut être très décevant pour certains. Aujourd’hui, nous allons parler d’un moyen simple pour que personne ne perde jamais ses conversations WhatsApp, quel que soit leur âge.

Nous savons tous que WhatsApp sauvegarde les discussions chaque jour. Pour ceux qui l’ignorent, WhatsApp crée par défaut une sauvegarde de toutes les discussions à 2 heures du matin, à moins que vous n’ayez modifié les paramètres manuellement.

Tout d’abord, vous devez vous assurer que l’option de sauvegarde des conversations dans votre compte WhatsApp est réglée sur Quotidien. Cette option rend le processus plus fluide, car elle permet de conserver régulièrement une sauvegarde de vos discussions et de les récupérer facilement en cas de besoin.

La plupart du temps, nous avons besoin de récupérer des messages WhatsApp supprimés lorsque nous changeons de smartphone ou supprimons un compte WhatsApp.

Si vous passez à un nouveau smartphone, vous devrez d’abord télécharger l’application WhatsApp depuis le Google Play Store ou l’Apple App Store.

Connectez-vous à votre compte WhatsApp en entrant le numéro de téléphone, l’OTP.

Après avoir configuré l’application, une option permettant de “restaurer” toutes vos conversations WhatsApp apparaîtra.

Cliquez sur l’option Restaurer et tous vos messages WhatsApp anciens/supprimés seront restaurés sur votre nouveau smartphone. Vous devez vous assurer que les messages reçus après l’heure de sauvegarde ne pourront pas être restaurés.

Si vous ne changez pas de téléphone, mais que vous avez supprimé par erreur certaines conversations WhatsApp et que vous voulez les restaurer, vous pouvez simplement désinstaller l’application et la réinstaller, puis suivre le processus mentionné ci-dessus. Lors de la restauration, veillez à connecter votre téléphone à un réseau WiFi stable afin que le processus de restauration ne consomme pas toutes vos données mobiles.

Vous avez supprimé un message sur WhatsApp et vous voulez le récupérer ?

Vous devez installer une application externe pour récupérer les anciens messages supprimés de WhatsApp.

WhatsApp est l’application que nous utilisons le plus souvent pour communiquer avec n’importe qui, que ce soit un ami, un membre de la famille ou un collègue de travail.

Conserver un grand nombre de conversations stockées dans l’application est la chose la plus logique à faire, mais il arrive parfois que, par accident, nous supprimions une conversation et que nous pensions qu’il n’y a plus rien à faire.

Officiellement, il est connu que WhatsApp ne permet pas de récupérer les anciennes conversations supprimées.

Cependant, la réalité est que s’il y a une astuce pour le faire de manière simple et non compliquée.

Pour récupérer une conversation que vous avez supprimée par accident ou peut-être l’avez-vous fait et l’avez-vous regretté, vous devez installer une application appelée WhatsRemoved, qui est disponible sur Android.

Comment récupérer des messages WhatsApp supprimés

Il est évident que si vous avez supprimé une conversation sans avoir cette application, il ne sera pas possible de la récupérer.

Mais une fois que vous l’aurez, vous pourrez accéder à tous les autres chats que vous déciderez de supprimer à partir de ce moment-là.

L’application WhatsRemoved surveille toutes les notifications, dossiers et fichiers WhatsApp envoyés par l’application de messagerie.

Il en tient également un compte détaillé.

L’application vous permet de personnaliser exactement ce que vous voulez qu’elle surveille, en s’adaptant aux besoins des utilisateurs.

L’application ne stocke pas les informations sur un serveur externe, mais le fait à partir du mobile lui-même.

Tout le monde n’aime peut-être pas l’idée que d’autres applications externes à WhatsApp stockent toutes les conversations.

Cependant, pour l’instant, c’est le moyen le plus simple de récupérer d’anciens messages supprimés, car l’application de messagerie appartenant à Facebook ne le permet pas nativement.

Il existe d’autres options dans la boutique d’applications Android.