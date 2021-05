WhatsApp : voici les 3 principaux changements à partir du 15 mai prochain

L’application de messagerie instantanée la plus reconnue dans le monde : WhatsApp aura une mise à jour qui changera certains aspects et cela provoque de l’incertitude.

Au début de l’année 2021, l’application a annoncé un changement dans ses politiques de confidentialité, ce qui a généré de la confusion et une publicité erronée sur ce qui va réellement se passer. WhatsApp a donc décidé de fixer un délai pour analyser et accepter les conditions jusqu’au 15 mai, sinon il ne sera pas possible de continuer à utiliser l’application.

Apparemment, il s’agirait simplement d’une mise à jour pour les personnes qui partagent des messages avec les entreprises WhatsApp, dans le but de fournir une plus grande transparence dans la collecte et l’utilisation des données.

“Bien que tous les utilisateurs ne fassent pas d’achats auprès des entreprises sur WhatsApp aujourd’hui, nous pensons que de plus en plus de personnes choisiront de le faire à l’avenir, il est donc important qu’ils aient une bonne compréhension des services. La mise à jour n’étend pas notre capacité à partager des données avec Facebook”, a-t-il déclaré.

Les aspects qui changent sont liés aux fonctionnalités optionnelles pour les entreprises, qui tentent de rendre la communication professionnelle meilleure, plus sûre et plus facile pour tous.

Parmi les changements, citons :

Mettre en place un service client : Il est très utile que les gens puissent chatter avec les entreprises pour poser des questions et faire des achats ou pour obtenir des informations importantes, comme les reçus d’achat. Cela simplifiera le processus de discussion avec les entreprises qui pourraient utiliser les produits commerciaux de Facebook.

Découverte d’entreprises : les gens découvrent souvent des entreprises sur Facebook ou Instagram à partir de publicités qui incluent un bouton cliquable pour envoyer un message WhatsApp. Comme pour les autres publicités sur Facebook, s’ils choisissent de cliquer dessus, ces informations pourraient être utilisées pour personnaliser les publicités qu’ils voient sur Facebook.

Expériences d’achat : de plus en plus de personnes font des achats en ligne, ce qui augmente en raison de la distanciation. Certaines entreprises ayant des magasins sur Facebook ou Instagram peuvent également avoir le magasin sur leur profil professionnel WhatsApp. Il sera ainsi possible de regarder les produits d’une entreprise sur Facebook et Instagram et d’effectuer l’achat directement dans l’application.