Modèles météorologiques de l’Atlantique Nord influencés par l’homme

Des chercheurs de l’université de Miami découvrent des preuves que les actions humaines sont responsables d’une influence directe sur les modèles météorologiques et éoliens en Europe et aux États-Unis. Que pourrait-il se passer à l’avenir ?

Les schémas météorologiques révèlent qu’ils sont directement influencés par l’homme, des changements se produisant notamment le long de la côte atlantique de l’Europe et dans l’est des États-Unis.

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de la Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science de l’Université de Miami (UM) prouve que les humains influencent directement les conditions météorologiques et les régimes de vent dans l’est des États-Unis et en Europe occidentale en libérant du CO 2 et d’autres polluants dans l’atmosphère terrestre.

Dans cet article, publié dans la revue npj Climate and Atmospheric Science, les scientifiques ont découvert que les changements survenus au cours des 50 dernières années pour un phénomène météorologique majeur dans l’Atlantique Nord, connu sous le nom d’oscillation de l’Atlantique Nord (NAO), peuvent être attribués aux activités humaines qui ont un impact sur le système climatique.

On pense depuis longtemps que les actions humaines sont à l’origine du réchauffement de la planète, mais “ce signal d’origine humaine sur les régimes climatiques est beaucoup plus difficile à identifier”, a déclaré Jeremy Klavans, l’un des auteurs de l’étude. a déclaré Jeremy Klavans, auteur principal de l’étude.

Comment l’étude a été menée et ce que les résultats montrent

Tout d’abord, il est important de comprendre ce qu’est l’oscillation nord-atlantique (NAO) et dans quelle mesure ce processus naturel influence le climat et le temps. La NAO n’est rien d’autre que le résultat des fluctuations de la pression atmosphérique dans l’Atlantique, qui affectent le temps et influencent l’intensité et la localisation du courant-jet. Cette fluctuation a une forte incidence sur le temps hivernal en Europe, au Groenland, dans le nord-est des États-Unis et en Afrique du Nord ; sur la qualité des rendements agricoles et sur la productivité des pêcheries dans l’Atlantique Nord.

Les hivers en Europe et dans l’est des États-Unis pourraient devenir plus chauds et plus humides.

Selon Jeremy Klavans, “dans cette étude, nous montrons que les humains influencent les schémas météorologiques et climatiques au-dessus de l’Atlantique et que nous pouvons utiliser ces informations pour prévoir les changements météorologiques et climatiques jusqu’à une décennie à l’avance”. Les résultats de cette recherche suggèrent que les hivers en Europe et dans l’est des États-Unis pourraient devenir plus chauds et plus humides.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont utilisé plusieurs grands ensembles de modèles climatiques, compilés par des chercheurs du National Center for Atmospheric Research, pour prévoir l’oscillation nord-atlantique. L’analyse a consisté en 269 passages de modèles, représentant plus de 14 000 années de simulation.

Les stations météorologiques mesurent la pression atmosphérique, un paramètre fondamental pour les climatologues afin de comprendre la différence de pression utilisée pour définir les différentes phases de la NAO.

Comment la NAO influence-t-elle le temps en Europe ?

L’oscillation nord-atlantique (NAO) est le processus naturel responsable du temps qu’il fait en Europe. Ce phénomène dépend des deux centres barométriques qui régulent la circulation atmosphérique dans l’Atlantique Nord : un creux en Islande et un anticyclone aux Açores.

L’une des façons de comprendre la NAO est d’observer la différence entre les pressions enregistrées dans les stations de Ponta Delgada, sur l’île de São Miguel, et de Reykjavík, la capitale de l’Islande. Lorsque la dépression islandaise est plus forte, c’est-à-dire avec des pressions plus faibles, et que l’anticyclone est également plus fort, c’est-à-dire avec des pressions plus élevées, la différence est plus grande. Et si cette différence de pressions est supérieure à la moyenne, les climatologues considèrent qu’il y a une situation NAO positive.

Lorsque la NAO est positive, le temps au Portugal et sur la côte atlantique de l’Europe laisse place à un véritable train de tempêtes, à travers un couloir qui les conduit jusqu’à la péninsule ibérique au sud du Royaume-Uni, par exemple. Au contraire, lorsque nous sommes dans une phase de NAO négative, les dépressions sont repoussées vers le nord de l’Europe, atteignant des pays comme la Norvège.