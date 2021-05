Tiangong : la Chine en orbite autour de la Terre avec sa nouvelle station spatiale

Tiangong est la station spatiale modulaire de troisième génération de la Chine. Le premier module a été lancé le 29 avril 2021 et sera opérationnel en 2022. Nous examinons comment elle sera et quelles sont les différences par rapport à l’actuelle Station spatiale internationale.

Le module central de la station spatiale chinoise “Tianhe” à bord de la fusée Longue Marche-5B Y2. Crédits : Guo Wenbin/Xinhua via AP.

Si nous parlons de la course à l’espace et de la science, il ne fait aucun doute que la Chine travaille et fait de grands efforts pour faire partie des nations les plus prépondérantes dans ce domaine. Sa dernière percée dans ce domaine a eu lieu le 29 avril 2021, après le lancement du premier module de ce qui sera sa station spatiale baptisée “Tiangong”, qui signifie “palais céleste”.

Ce module central appelé “Tianhe”, qui signifie “harmonie céleste”, a été lancé avec succès dans l’espace à bord d’une fusée Longue Marche 5B depuis le centre de lancement de Wenchang, sur l’île méridionale de Hainan. Tianhe mesure 16,6 mètres de long, un diamètre maximal de 4,2 mètres et un espace habitable de 50 mètres cubes, selon la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).

¡DESPEGUE del módulo central de la estación espacial china, #Tianhe! Segundo lanzamiento del Long March 5B 🚀pic.twitter.com/ta24chX7WH — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) April 29, 2021

Les stations spatiales modulaires comme celle-ci (la troisième génération) sont mises en orbite à partir de pièces lancées séparément. Les méthodes de conception modulaire peuvent améliorer considérablement la fiabilité, réduire les coûts, raccourcir le cycle de développement et répondre aux exigences de diverses tâches.

La première mission habitée sera lancée en juin 2021, au cours de laquelle trois astronautes seront envoyés en orbite pendant environ trois mois pour tester le système de survie et la maintenance. Onze lancements sont prévus au cours des deux prochaines années, dont quatre missions avec équipage et quatre missions cargo. Il devrait être pleinement opérationnel d’ici la fin 2022, avec une durée de vie de 10 ans qui pourrait être étendue à 15 ans. Au moins 12 astronautes s’entraînent pour voler et vivre sur la station.

Las mejores FOTOS 📸 de uno de los lanzamientos más cruciales del 2021: el módulo #Tianhe, que será parte de la Estación Espacial China 🚀🛰️



📸: @Cosmic_Penguin/@SpaceGirlLina/Chen Xiao pic.twitter.com/dhhq2HI3Zs — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) April 29, 2021

Lorsque son assemblage sera terminé, fin 2022, Tianhe devrait peser environ 66 tonnes, soit un cinquième de la taille de la Station spatiale internationale (ISS). Tianhe disposera d’un port d’amarrage et sera également en mesure de se connecter à un puissant satellite spatial chinois et pourrait en théorie être étendu avec d’autres modules. Les opérations seront contrôlées depuis le centre de commandement et de contrôle aérospatial de Pékin, en Chine.

Qu’adviendra-t-il de l’actuelle SSI ?

La première pièce de l’ISS a été lancée en novembre 1998. Les pays qui ont collaboré à sa construction sont les suivants : États-Unis, Canada, Japon, Russie, Brésil, Belgique, Danemark, Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni. Bien que l’ISS ait été initialement conçue comme un projet d’une durée de vie de 30 ans, la NASA a considéré en 2018 que l’ISS continuera à fonctionner après 2028.

Actuellement, l’ISS est composée de trois modules principaux : Destiny, qui est le laboratoire américain ; Columbus, qui est le laboratoire de recherche de l’Agence spatiale européenne ; et Kibo (mot japonais signifiant “espoir”), qui est le module d’expérimentation du Japon ; mais il ne fait aucun doute que la NASA américaine joue un rôle clé dans cette station, avec une dépense annuelle pour son fonctionnement en 2021 de 1 321 millions de dollars.

Le programme chinois compétitif

Le programme chinois a réussi à envoyer une sonde sur Mars il y a quelques semaines, faisant de la Chine le deuxième pays à atteindre Mars avec succès après les États-Unis. La sonde spatiale Tianwen-1 est en orbite autour de la planète rouge depuis février et collecte des données. Son rover Zhurong cherchera des preuves de vie.

Un autre programme chinois vise à collecter le sol d’un astéroïde, un objectif clé du programme spatial japonais. En outre, la Chine prévoit une autre mission en 2024 pour ramener des échantillons lunaires et a déclaré vouloir emmener des personnes sur notre satellite naturel, voire y construire une base scientifique.

Si le programme chinois a progressé de manière régulière et prudente selon un calendrier soigneusement conçu, évitant largement les échecs constatés chez des géants comme les États-Unis et la Russie, il est vrai que ce programme spatial a reproduit avec succès les réalisations de ces deux pays, mais sans innover.

Les prouesses technologiques croissantes du pays pourraient mettre fin à cette situation dans les années à venir, car la Chine aura probablement besoin d’une plus grande participation du secteur privé pour stimuler l’innovation, (comme les États-Unis l’ont fait avec SpaceX et Blue Origin, et pour appliquer de nouvelles technologies telles que les fusées réutilisables).