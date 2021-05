Le développement de Resident Evil 8 Village a commencé 6 mois avant la sortie de RE 7

Le développement de Resident Evil 8 Village a commencé exactement le 8 août 2016, soit six mois avant la sortie de Resident Evil 7 : Biohazard. C’est ce que révèle Morimasa Sato, directeur du jeu vidéo, dans une interview exclusive accordée à IGN. “Nous étions encore occupés à développer” le septième volet, “mais mon patron m’a dit de commencer à planifier le prochain volet de la série”, dit-il.

Le réalisateur du titre, Morimasa Sato, a expliqué qu’ils voulaient donner une conclusion à l’histoire d’Ethan Winters.

À l’époque, ils n’avaient encore aucune idée de “la réaction des joueurs” lorsqu’ils joueraient le septième chapitre pour la première fois. Ils n’étaient pas non plus certains que “le changement de perspective” à la première personne serait bien accueilli. “Nous étions assez inquiets au début, mais lorsque Resident Evil 7 est sorti six mois après le début du développement du Village, il a été très bien accueilli. Cela nous a aidés à décider de faire une suite directe”, poursuit-il.

Ethan Winters, le retour

C’est après la sortie de RE 7 que Sato a décidé que Ethan Winters reviendrait en tant que protagoniste principal. “En tant que créateur original d’Ethan, Sato voulait vraiment compléter l’histoire du personnage”, intervient le producteur Tsuyoshi Kanda. “Si vous regardez en arrière, vous pouvez voir que les mécaniques changent radicalement après tous les trois jeux vidéo”. C’était également le cas pour le septième volet : “Nous avons sincèrement tenté d’offrir une fois de plus une expérience d’horreur authentique, mais en mettant l’accent sur le jeu à la première personne. Pendant ce processus, Ethan est né.

Après avoir survécu à ce qui s’est passé dans sa précédente histoire, Ethan et sa femme Mia ont conçu leur fille Rosemary. Tous trois mènent une vie tranquille, mais “soudain, Chris Redfield”, une vieille connaissance de la série, “débarque, assassine Mia et kidnappe Rosemary”. Le nouvel épisode commence avec Ethan qui cherche désespérément sa fille dans la ville maudite. ” Alors qu’Ethan était un jeune homme dans Resident Evil 7, dans le chapitre suivant, il est dépeint ” comme un père “, note Sato. Cette fois, Ethan doit protéger sa propre famille.

Resident Evil Village sortira le 7 mai sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia.