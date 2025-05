Libérer de l’espace sur WhatsApp sans perdre ses messages

Surchargé de fichiers, WhatsApp occupe parfois plusieurs gigaoctets sans que l’on s’en aperçoive. Pourtant, il est possible de faire place nette sans sacrifier ses conversations. Encore faut-il connaître les bons gestes.

Sur un téléphone Android, il suffit de quelques étapes pour désencombrer l’application sans toucher à l’historique des discussions. Dans les paramètres de stockage de WhatsApp, une section souvent méconnue permet d’identifier les fichiers lourds et inutiles : vidéos transférées dans les groupes, doublons, documents oubliés. En accédant à cette rubrique, l’utilisateur peut sélectionner ces éléments et les supprimer en quelques secondes. C’est la voie rapide vers un allègement efficace, sans perte de données sensibles.

L’iPhone, de son côté, propose une approche similaire mais plus cloisonnée. Il faut passer par les réglages de l’application, puis accéder à la gestion de l’espace disque. Les pièces jointes y sont regroupées par type et par conversation. En triant manuellement, ou en sélectionnant les plus volumineux, on peut libérer plusieurs centaines de mégaoctets en un clin d’œil. Un réflexe à adopter régulièrement, surtout pour les utilisateurs actifs dans des groupes familiaux ou professionnels très illustrés.

Au-delà de ces manipulations ponctuelles, quelques habitudes peuvent éviter de saturer la mémoire. Désactiver le téléchargement automatique des médias, par exemple, limite l’accumulation silencieuse de contenus. Un conseil souvent donné, mais peu appliqué. Autre option : transférer manuellement les photos importantes dans une galerie externe ou un cloud, avant de vider les doublons dans l’application.

Si la « corbeille » de WhatsApp ne ressemble pas à celle d’un ordinateur classique, elle existe bel et bien : tout élément supprimé localement reste stocké dans la mémoire du téléphone, jusqu’à ce qu’il soit effacé définitivement. Pour les données vraiment encombrantes, un passage par le gestionnaire de fichiers du système permet d’aller plus loin que l’interface de l’application. Une solution de dernier recours pour les appareils saturés.

Au fond, libérer de l’espace sur WhatsApp revient moins à tout effacer qu’à trier. Comme on nettoie un bureau trop encombré, on ne jette pas tout ce qui s’y trouve : on choisit ce qui compte, et on se débarrasse du reste.