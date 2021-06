Avis : 6 mois d’utilisation d’un MacBook Pro M1

Le MacBook Pro M1 offre une combinaison exceptionnelle de performances et d’autonomie épique, même si le design est trop familier.

Les premiers jours de novembre 2020, Apple a annoncé ce qu’elle a appelé une révolution. Après des années d’expérience dans le développement de processeurs pour leurs iPhone et iPad, ils lanceront leurs premiers ordinateurs équipés de puces fabriquées par l’entreprise : le MacBook Pro 13 pouces, ainsi que le Mac mini et le MacBook Air, seront les premiers ordinateurs à utiliser une nouvelle architecture.

Dès lors, le monde des blogs spécialisés dans Apple et la technologie, a couru pour tester le nouveau processeur (qui n’est plus Intel) pour vérifier, dans différents tests, à quel point les nouveaux Macs exécutent bien ou mal les applications.

Cet article s’adresse aux personnes ordinaires : celles qui veulent mettre leur ordinateur à niveau et qui possèdent un Mac ou envisagent de le faire. L’idée est de vous fournir des données qui vous permettront de faire un choix éclairé.

MacBook Pro M1 : à quoi sert le nouveau processeur ?

Si je devais l’expliquer simplement et en quelques paragraphes, je vous dirais que depuis plusieurs années, les ordinateurs MACS sont équipés de processeurs fabriqués par Intel. Tout comme les ordinateurs portables ou les ordinateurs qui ont des fenêtres.

En ce sens, la différence réside dans le système d’exploitation. Apple utilise macOS, qui pour certaines personnes – dont moi-même – est le système le plus simple, ainsi que le plus stable.

Ce qu’Apple a fait, c’est créer une nouvelle architecture, avec une puce basée sur ARM (si vous voulez savoir ce qu’est ARM, vous pouvez le voir ici), qui est conçue pour faire plus, en utilisant moins d’énergie.

S’agissant d’une nouvelle architecture, les anciennes Apps pour processeurs Apple qui fonctionnent sur les nouveaux macs, fonctionnent grâce à Rosseta 2, qui est un logiciel en un clic qui vous permet de les émuler sur les nouveaux macs.

Encore plus simple ? Les nouveaux processeurs d’Apple ouvrent la porte à une phase de transition, où nous verrons des ordinateurs Mac avec des processeurs Intel, et d’autres avec des processeurs M1 (ou il y a des spéculations sur l’arrivée d’un M1x pour les tâches plus avancées).

Aujourd’hui, cela devrait être clair pour vous, l’avenir des applications Mac est dans l’architecture M1. C’est là que se trouve l’avenir, pas dans les Macs avec des CPU Intel, qui vont disparaître. Donc, si vous voulez acheter un Mac avec un processeur Intel, essayez d’acheter d’occasion. Ils en vendent beaucoup sur le marché.

MacBook Pro M1 : La meilleure batterie de ma vie

Après 6 mois d’utilisation d’un MacBook Pro 13 pouces, avec processeur M1, disque dur SSD 512 Go et 8 Go de Ram, je peux dire que, de toute ma vie (j’ai eu 4 ordinateurs portables Windows PC et plus de 6 ordinateurs Apple), je n’ai jamais vu une batterie qui durait autant d’heures.

Dans mon cas, en surfant sur internet, en répondant à des mails et en regardant une série sur AppleTV, j’ai eu plus de 16 heures d’utilisation sans avoir besoin de le charger.

Le secret est que le processeur M1 d’Apple possède 8 cœurs, dont 4 à haute efficacité et les 4 autres à haute performance. Ainsi, si vous surfez sur le web, vous utiliserez des processeurs qui consomment peu de watts par heure. Encore plus simple ? En utilisant moins d’énergie, la batterie durera plus longtemps.

Cependant, il y a un piège, même s’il semble évident. Si vous utilisez votre MacBook Pro pour monter des vidéos ou faire des travaux Photoshop lourds, ou même si vos enfants jouent à Roblox, l’utilisation de processeurs haute performance fera que tout durera moins longtemps. Combien moins est difficile à calculer, mais ce sera toujours plus que le portable Windows 10 que vous avez sur votre bureau.

MacBook Pro M1 : L’écran est incroyable.

S’il y a une chose qui me fait toujours investir dans un ordinateur portable Apple, c’est la qualité de leurs écrans. Dans le cas de l’écran du MacBook Pro M1, ce n’est pas une exception. Il a une luminosité de 500 nits, il est livré par défaut à 1440 x 900 pixels, mais vous pouvez le régler à 1680 x 1050 pixels. Mais cela ne s’arrête pas là, l’écran du MacBook Pro reproduit des couleurs P3, qui représentent 25 % des couleurs SRGB complètes.

Si vous ne connaissez pas SRGB ou P3, ne vous inquiétez pas, je peux vous l’expliquer plus facilement (j’y ai pensé pendant que j’écrivais). L’écran du MacBook Pro M1 est idéal pour éditer des photos ou des vidéos, car les couleurs que vous voyez à l’écran ressemblent à des couleurs réelles.

Vous pouvez également acheter un adaptateur UBC-C vers HDMI, pour connecter un second moniteur externe. Dans mon cas, j’ai un moniteur qui est livré avec l’USB-C, que je vais bientôt examiner.

De toute façon, aucun ordinateur portable traditionnel (sauf certains plus chers que le MacBook Pro lui-même) ne vous offrira un meilleur écran.

Oui, oui, oui : tout est beau et je devrais courir en acheter un ?

Non. La réponse est non. Cet article n’a pas pour but de promouvoir Apple (en fait, personne ne nous paie un centime pour cet article). Je vais donc vous dire des choses que, selon moi, les sites techniques ne vous disent pas tout d’un coup.

L’ordinateur est livré avec 8 ou 16 Go de RAM et cela peut sembler peu (je l’ai avec 8), mais l’architecture d’Apple est si bien optimisée que moi, qui utilise Photoshop, Lightroom ou parfois monte une vidéo, je ne sens -presque jamais- l’ordinateur lent.

Cependant, il s’agit du premier processeur d’Apple et, dans cette transition, il est normal que certaines choses ne fonctionnent pas aussi bien. Par exemple, le nouveau Photoshop optimisé pour le M1 ne fonctionne pas aussi bien que prévu. Et c’est normal, ce sont les premières versions pour une architecture qui débute.

À mon avis, la principale raison d’avoir un Mac, c’est que je pense qu’ils vieillissent mieux que les Pcs classiques. Le système d’exploitation leur permet de fonctionner correctement pendant plusieurs années, mais ils sont si petits, si fins, que le disque dur et la mémoire sont soudés à la carte mère. Concrètement ? il est pratiquement impossible de les mettre à niveau.

Toutefois, si vous comptez les utiliser pour recevoir des courriels, surfer beaucoup sur le Web et effectuer des tâches plus difficiles, le MacBook Pro m1 et même le MacBook Air vous donneront satisfaction pendant plusieurs années.