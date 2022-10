Spécialiste du marketing numérique : à propos du métier, des responsabilités et des compétences

À partir de l’article, vous découvrirez qui convient au métier de spécialiste du marketing numérique et que faut-il faire pour devenir un spécialiste hautement rémunéré dans ce domaine ?

Parmi les entreprises, la promotion de biens et de services sur Internet est désormais très demandée. Cela crée une énorme demande de spécialistes capables de résoudre avec compétence les problèmes pertinents. C’est le travail d’un spécialiste du marketing numérique de créer et de mettre en œuvre une stratégie de promotion des biens et services dans un environnement en ligne.

Que fait un spécialiste du marketing numérique ?

En bref, ce que fait un spécialiste du marketing numérique est un spécialiste du marketing dont l’environnement principal est en ligne. Tout comme un marketeur traditionnel, il étudie le marché, les concurrents et le comportement des consommateurs, c’est-à-dire effectue des analyses, élabore une stratégie, planifie, gère des projets et surveille les indicateurs de performance clés, mais le fait par rapport à en ligne.

Les principales responsabilités dans la profession d’un spécialiste du marketing consistent à appliquer les connaissances en marketing et à utiliser les technologies en ligne pour résoudre les problèmes de développement des affaires.

Il est également responsable de la promotion des marques , de l’introduction de nouveaux produits et services sur le marché, de l’attraction des clients et de la mise en œuvre d’un programme de fidélisation de la clientèle.

L’ensemble des outils de promotion utilisés dépend en grande partie des spécificités du domaine d’activité de l’entreprise elle-même. Dans certaines organisations, des spécialistes plus étroits peuvent être affectés pour l’aider, dans d’autres, il devra se débrouiller avec de petites forces. Dans tous les cas, un Web marketeur doit maîtriser l’ensemble des outils et choisir le plus efficace d’entre eux pour résoudre les problématiques métiers.

Le métier de marketeur Internet est-il en demande ? Que doit-il savoir ? Vaut-il la peine d’étudier et quelles sont les perspectives pour la profession ? Si vous avez commencé à réfléchir aux réponses à ces questions, vous devriez alors examiner les compétences professionnelles requises. Leur avis est donné ci-dessous, ce qui convaincra facilement de la demande que sans ce spécialiste, il est difficile pour les entreprises aujourd’hui d’attirer des clients.

Compétences professionnelles clés

Dans son travail, un spécialiste du marketing Internet utilise l’activité des utilisateurs du réseau mondial pour trouver une opportunité de contact, attirer l’attention sur les produits dont il fait la promotion et le motiver à entreprendre des actions ciblées. Il était une fois, seul le site, son design et son contenu suffisaient pour cela. La réalité actuelle oblige à mener des événements bien au-delà du point « améliorer le site Internet de l’entreprise ».

Cela nécessite de maîtriser les domaines suivants :

1. SEO (optimisation pour les moteurs de recherche)

L’Internet a été créé comme une source d’informations diverses. Cela a déterminé la popularité des ressources de recherche qui aident les utilisateurs à rechercher des informations importantes pour eux. C’est la base de la direction de l’optimisation du site pour les moteurs de recherche, où l’essentiel est de faire une liste et de maintenir la densité de mots clés requise.

Ce processus n’est pas rapide, mais avec une approche compétente, les algorithmes de recherche augmenteront la note d’une ressource Web dans les résultats et lui apporteront du trafic d’utilisateurs intéressés.

2. SEM (marketing sur les moteurs de recherche)

Le marketing basé sur la recherche vous permet d’utiliser une approche payante pour atteindre un public intéressé. Contrairement au SEO, qui ne fonctionne que sur demande, le SEM peut lier l’intérêt d’une personne pour Google ou Yandex à de futurs affichages de publicité contextuelle pour des produits sur une ressource de recherche et ses sites partenaires.

3. Marketing par e-mail

Cette orientation des efforts de marketing nécessite l’utilisation d’outils pour obtenir les coordonnées de leurs clients, les stocker et les utiliser pour des envois électroniques réguliers. Après avoir acquis de l’expérience, il y aura une volonté d’améliorer la qualité et les taux de conversion. Puis le marketing par courrier électronique sera la première étape pour créer un message publicitaire et promouvoir des produits basés sur des données.

4. SMM (Marketing des médias sociaux)

Les réseaux sociaux sont un point d’attraction pour un grand nombre d’utilisateurs, parmi lesquels il existe un public cible pour toute entreprise. De plus, ces plateformes médiatiques offrent une large gamme d’outils pour interagir avec les gens, de la distribution de contenu gratuit à la promotion payante et au marchandisage.

5. Marketing de contenu

Le contenu aide à populariser la marque à travers des histoires sur des plateformes médiatiques où le public cible est présent. Vous pouvez publier du contenu sur les blogs d’autres personnes, les médias en ligne ou sur votre propre chaîne dans un agrégateur de contenu.

6. Marketing vidéo

En tant que forme de distribution de contenu, le marketing vidéo gagne en popularité et reçoit donc souvent le statut d’une direction distincte dans l’ensemble d’outils de promotion en ligne. Le format visuel et facile à lire fait de la vidéo un moyen très efficace de susciter l’intérêt et de développer l’intérêt pour les produits et services offerts.

7. Publicité ciblée

L’un des avantages d’Internet, qui l’a rendu si populaire auprès des entreprises, est le marquage de l’audience par centres d’intérêt, géographie, âge et, dans certains cas, par revenu.

Ceux, les paramètres que les spécialistes du marketing traditionnels ont toujours voulu avoir lorsqu’ils effectuaient des recherches sur l’audience de divers médias font désormais l’objet de campagnes publicitaires autoadaptatives. De plus, il est possible d’expérimenter différents segments pour explorer les plus prometteurs qui offrent des taux de conversion supérieurs à la moyenne.

8. Marketing d’influence

Les réseaux sociaux ont créé des conditions où presque n’importe quel utilisateur peut devenir une source d’information populaire. Le niveau d’influence des blogueurs modernes atteint des valeurs allant de plusieurs milliers à des dizaines de millions. Cela est devenu la base de l’émergence du marketing de référence avec l’utilisation d’agents d’influence.

Un blogueur populaire, jouissant de la confiance de son audience, présente la marque à ses abonnés de manière payante, donne des conseils pratiques, etc. De cette façon, vous pouvez résoudre de nombreuses tâches marketing associées au déplacement du public à travers les niveaux de l’entonnoir, de l’augmentation de la notoriété aux offres spéciales pour ceux qui effectuent un achat.

9. Analyse de bout en bout

Il s’agit d’un nouveau niveau évolutif du marketing Internet, lorsque les entreprises, utilisant activement un ensemble de promotions en ligne, passent à l’augmentation de l’efficacité des actions entreprises ou à l’optimisation du budget marketing.

L’analyse de bout en bout est basée sur le suivi de la position des utilisateurs sur la feuille de route pour prendre une décision d’achat, ainsi que sur le cycle de vie du client. En fait, on peut dire que cela fait partie du marketing basé sur les données, ce qui conduit les entreprises à utiliser le marketing officinal, prédictif et auto.

Comme le montre la matrice de compétences ci-dessus, les activités d’un spécialiste du marketing Internet couvrent un éventail assez large de domaines à la fois humanitaires et techniques, voire mathématiques.

Cela impose à ce spécialiste les exigences d’un ensemble de compétences suffisamment large pour la mise en œuvre de ses activités professionnelles. Un spécialiste du marketing Internet doit connaître et être capable d’utiliser :

Outils de recherche marketing et d’analyse des conditions du marché et de l’environnement concurrentiel ;

Caractéristiques du comportement des consommateurs en général et en ligne en particulier ;

Méthodes d’analyse de marché et développement de stratégies marketing ;

Principes de planification des activités promotionnelles nécessaires pour atteindre les objectifs commerciaux fixés ;

Méthodes et outils de gestion de projet et de suivi des indicateurs clés de performance ;

Outils de promotion en ligne allant de l’optimisation des moteurs de recherche, la création de contenu, le ciblage à l’utilisation d’outils d’analyse ;

La valeur et l’apport de chaque outil de promotion en ligne pour générer un flux de leads ;

De nombreuses applications et services différents nécessaires dans le travail.

Nous pouvons dire qu’il s’agit de l’ensemble de base d’un vrai professionnel, ce que l’on appelle généralement les compétences techniques. Mais dans les conditions modernes, cela ne suffit pas pour un travail réussi. Une grande partie de notre temps est déterminée par les compétences « non techniques » (compétences non techniques), qui comprennent :

Compétences en travail d’équipe et en communication ;

Aménagement du temps de travail ;

Flexibilité dans la pensée et avoir une approche de recherche pour travailler ;

Compétences en gestion et négociation ;

Apprenant rapide.

Tâches, responsabilités et fonctions d’un spécialiste du marketing Internet

Le plus souvent, un spécialiste du marketing Internet cumule les fonctions de dirigeant et d’exécuteur. Dans les petites entreprises, il peut être le seul de l’État et la plupart des tâches lui incombent entièrement. Ce n’est que dans certains cas qu’il pourra répartir les tâches entre des artistes spécialisés parmi des pigistes ou des agences.

Dans les grandes entreprises, un spécialiste du marketing Internet peut avoir son propre service et une petite équipe d’employés responsables de certains domaines de la promotion en ligne, tels que le SMM, le contenu ou le ciblage.

Examinons plus en détail les tâches, les responsabilités et les fonctions d’un spécialiste du marketing Internet. Les tâches comprennent :

Analyse de la présence des biens et services de l’entreprise dans l’environnement en ligne, l’environnement concurrentiel et la demande existante. Rechercher les points de croissance des ventes de l’entreprise dans l’espace des médias numériques ;

Création d’une stratégie marketing pour la promotion en ligne des biens et services conformément à la stratégie commerciale globale ;

Gestion de marque dans l’espace numérique ;

Assurer les ventes en utilisant les canaux en ligne, ce qui inclut des programmes pour attirer de nouveaux clients et fidéliser les clients existants ;

Développement et gestion de produits numériques permettant une interaction avec les consommateurs ;

Création d’un modèle commercial numérique qui utilise l’environnement en ligne comme canal supplémentaire pour les activités à part entière de l’entreprise.

Bien sûr, la description de poste dans une entreprise particulière contient sa propre fonctionnalité. Mais en général, la liste des responsabilités pour le poste d’un spécialiste du marketing Internet comprend :

Suivi et analyse de l’activité des concurrents dans l’environnement en ligne ;

Planification de l’activité marketing sur Internet ;

Présentation de la stratégie au management et défense du plan marketing ;

Mise en place d’outils de collecte et d’analyse de données clients ;

Segmentation du public cible ;

Développement des sites Internet de l’entreprise et développement de landing pages spécialisées ;

Création de contenu pour les tâches d’optimisation des moteurs de recherche, sites, communautés, blogs, etc.

Création et support de communautés de marque dans les réseaux sociaux ;

Réaliser des campagnes publicitaires à l’aide de divers outils promotionnels payants et de listes de diffusion électroniques ;

Suivi des avis consommateurs sur les réseaux sociaux, forums et sites spécialisés et remontée d’informations ;

Contrôle des indicateurs clés de performance et analyse des résultats de performance ;

Définition des tâches des artistes-interprètes et des tiers contractants, négociation avec eux et suivi de leur mise en œuvre ;

Gestion des projets en ligne de l’entreprise ;

Répartition du budget et contrôle de ses dépenses ;

Préparer des rapports pour la direction.

Du point de vue de sa fonctionnalité, un web marketeur peut remplir le rôle de responsable marketing à part entière dans une entreprise lorsque toutes les activités de l’entreprise sont déplacées vers l’espace numérique.

Dans un environnement commercial plus traditionnel, il peut s’agir d’une unité fonctionnelle autonome et travailler en étroite collaboration avec d’autres professionnels du marketing, tels que les responsables de marque, et rendre compte aussi bien qu’eux au responsable du marketing.

Avantages et inconvénients du métier

Quels sont les avantages et les inconvénients d’être un spécialiste du marketing Internet ?

Les avantages sont :

Spécialité moderne et relativement nouvelle. La forte demande de la profession sur le marché du travail est confirmée par la demande croissante pendant les crises économiques ;

Il existe une perspective de reconversion d’un marketeur traditionnel, car le métier associe deux compétences clés : le marketing et les technologies numériques ;

Combine la créativité avec le travail technique et analytique ;

De nombreuses spécialisations au sein d’une même profession. Il existe une opportunité de se développer en tant que spécialiste universel ou d’approfondir ses compétences dans certains domaines de la promotion en ligne ;

Rôle fonctionnel diversifié. Opportunité d’être un leader et un interprète en même temps ;

Possibilité de travailler à la fois au sein de l’entreprise et de gagner en freelance sur plusieurs projets en même temps.

Les inconvénients de la profession comprennent :

Beaucoup d’employeurs ont des exigences assez élevées, toutefois compensées par l’abondance d’offres d’emploi sur le marché ;

Les technologies évoluent constamment et il est nécessaire de surveiller constamment les tendances et d’apprendre de nouveaux outils ou solutions ;

Tout le monde n’est pas capable de combiner un tel éventail de spécialisations au sein d’une même profession.

Il existe un avis sur le net selon lequel ce métier ne nécessite pas de formation. C’est une erreur qui peut coûter cher à un spécialiste novice, remettre en cause sa compétence et son image professionnelle.

L’essence du travail dans cette spécialisation nécessite une compréhension du comportement du consommateur, l’utilisation des principes de gestion de la marque, le développement et l’application de stratégies efficaces, comme en témoigne le mot marketing dans le titre de la profession.

La formation aidera également à maîtriser des compétences issues du domaine des technologies en ligne telles que : les communications officinales, la performance et le marketing axé sur les données.