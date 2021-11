Marketing numérique : tout ce que vous devez savoir sur « Google BERT »

Google Bert est l’ajout le plus récent à l’algorithme de recherche de Google, et il représente le changement le plus important dans ce domaine au cours des cinq dernières années, selon ses créateurs. Il s’agit d’un système qui combine de nouveaux algorithmes d’intelligence artificielle avec des algorithmes existants.

Google est le leader incontesté de la recherche en ligne, et son objectif est de fournir un service toujours meilleur aux utilisateurs. Pour ce faire, l’algorithme qui détermine le contenu qui apparaît sur la page de résultats de recherche (SERP) change et évolue constamment pour offrir des réponses de plus en plus précises. Parlons du dernier développement en matière de référencement : Google Bert.

Qu’est-ce que le BERT et comment fonctionne-t-il dans les algorithmes de Google ?

BERT est le dernier ajout à l’algorithme de recherche de Google et, selon ses créateurs, il s’agit du plus grand changement dans ce domaine au cours des cinq dernières années. Il s’agit d’une solution qui intègre de nouveaux algorithmes basés sur l’intelligence artificielle.

BERT est l’abréviation de Bidirectional Encoder Representation from Transformers :

Le terme « bidirectionnel » fait référence au fait que BERT analyse les phrases de recherche dans les deux sens, c’est-à-dire qu’il considère les mots à gauche et à droite de chaque mot-clé. Ainsi, il peut relier tous les mots de la requête les uns aux autres, plutôt que de les considérer individuellement.

« Transformateur » fait référence à un système d’attribution de sens qui vous aide à comprendre des mots tels que les nexus, les pronoms et les prépositions. Comme nous allons le voir dans l’exemple ci-dessous, ces mots peuvent jouer un rôle crucial dans l’interprétation du sens d’une recherche.

En appliquant ces algorithmes d’intelligence artificielle et d’attribution de sens, BERT est capable de comprendre l’intention derrière une requête en langage naturel, c’est-à-dire qu’il est capable de comprendre la façon normale dont les humains s’expriment.

Il convient de noter que BERT n’est pas destiné à remplacer l’algorithme actuel de Google (RankBrain), mais constitue une sorte de « complément » permettant de mieux comprendre les requêtes des utilisateurs. Par conséquent, l’actuel RankBrain, qui génère des listes de résultats de recherche en fonction des données comportementales des utilisateurs, reste en place.

Comment le BERT affecte-t-il les SERPs de Google ?

En fin de compte, le BERT n’est qu’une étape de plus dans la réalisation de la mission de Google : donner rapidement aux utilisateurs les réponses exactes dont ils ont besoin. Pour ce faire, il faut que leurs algorithmes soient capables de comprendre à la fois le contenu des pages et les requêtes des utilisateurs.

On estime que l’ORET affecte environ 1 recherche sur 10 effectuée. La principale différence est que, désormais, ce ne sont pas tant les mots-clés individuels qui sont pris en compte, mais l’intention globale de la recherche.

Pour illustrer le fonctionnement de BERT, Google prend comme exemple la recherche « Un touriste brésilien aux États-Unis a besoin d’un visa ». Auparavant, Google ignorait la préposition « a » dans cette recherche. Il a donc fini par interpréter qu’il pouvait s’agir d’un Américain souhaitant se rendre au Brésil.

Avec BERT, cependant, le moteur de recherche est capable d’interpréter correctement le sens de la préposition « a » et de savoir que la personne effectuant la recherche est très probablement un touriste brésilien. Par conséquent, les résultats qu’il affiche sont orientés vers une personne du Brésil qui souhaite se rendre aux États-Unis.

Bien que cela ne soit pas directement lié, il est également intéressant de réfléchir au rôle que BERT va jouer dans les recherches » zéro clic « , l’une des principales innovations de Google ces dernières années.

Pour de nombreuses requêtes, la SERP affiche désormais un « featured snippet » qui tente de répondre à la requête de l’utilisateur directement sur la page de résultats de recherche. À mesure que BERT affine sa compréhension des requêtes, ces extraits seront de mieux en mieux sélectionnés et, par conséquent, le pourcentage de recherches « sans clic » augmentera.

Comment améliorer votre référencement en tenant compte de BERT ?

Comme Google interprète de mieux en mieux les requêtes des utilisateurs et le contenu des sites web, les techniques traditionnelles de référencement sont de plus en plus dépassées. Plutôt que de « faire du référencement », Google souhaite que les webmasters se concentrent sur l’amélioration de l’expérience utilisateur et de la qualité du contenu. Voici quelques-uns des éléments à prendre en compte lors de l’optimisation de votre site web et au-delà :

Les mots-clés sont de moins en moins importants. Traditionnellement, le référencement était très axé sur la sélection et la répétition de mots clés, mais cela ne fonctionne plus. Le BERT est un pas de plus vers l' »humanisation » du contenu : plutôt que de se soucier de saisir des mots-clés exacts, nous devons chercher à créer un contenu qui réponde correctement aux préoccupations des utilisateurs.

Google BERT profite des recherches ambiguës et à longue traîne. L’idée de BERT est d’être capable d’interpréter correctement et en contexte tous les éléments d’une requête de recherche. Par conséquent, il est désormais capable de comprendre des requêtes ambiguës qui donnaient auparavant des résultats non pertinents.

L’accent est mis sur la qualité plutôt que sur la longueur. Une autre technique de référencement qui devient obsolète consiste à écrire des articles très longs, souvent de plus de 5000 mots. Dans certains cas, si nous voulons couvrir un sujet en profondeur, cette longueur peut être adéquate. Mais BERT n’est plus tellement axé sur la quantité de mots, mais sur la qualité du contenu pour répondre aux requêtes des utilisateurs. Par conséquent, la longueur doit correspondre au contenu et non l’inverse. Si l’utilisateur pose une question précise, nous devons lui fournir une réponse concise.

La recherche vocale prend de plus en plus d’importance. La recherche vocale est une tendance du référencement depuis des années, grâce à la popularisation des assistants virtuels. Avec BERT, Google est mieux à même que jamais de comprendre ces recherches, qui ont tendance à être plus naturelles et conversationnelles que les recherches textuelles. C’est donc le bon moment pour revoir l’optimisation de votre site web pour les recherches vocales.

Optimiser pour la position zéro. Comme nous l’avons vu, les recherches sans clic prennent de plus en plus d’importance. Nous devons donc être prêts à fournir des données structurées et un contenu optimisé pour apparaître dans l’extrait vedette.