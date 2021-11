Comment supprimer les virus de ma clé USB ?

En suivant les étapes ci-dessous, tout le monde peut nettoyer ses clés USB sans avoir besoin d’un antivirus.

Il est parfois nécessaire d’utiliser une clé USB pour transporter des fichiers numériques avec nous, mais il arrive que nous devions les insérer dans des ordinateurs inconnus qui pourraient les infecter avec des virus.

Les données peuvent être compromises par des virus.

Il est normal que parfois il ne soit pas possible d’empêcher qu’ils soient infectés, cependant, ce que nous pouvons faire est d’empêcher le virus d’affecter notre ordinateur, d’autres USB et des documents.

Pour ce faire, il est nécessaire de supprimer les virus de la clé USB infectée. Le plus simple est de passer par un antivirus, car le programme les détecte dès que la clé USB est insérée dans le port et il suffit d’appuyer sur le bouton indiquant leur élimination.

Malheureusement, certaines personnes ne disposent pas de l’un de ces programmes, ce qui les expose au risque de voir leur ordinateur, leurs données et d’autres informations compromises.

Comment utiliser CMD pour supprimer les virus d’une clé USB ?

Pour eux, il existe un autre moyen de supprimer les virus, connu sous le nom de CMD. Les étapes à suivre sont les suivantes :

Insérez la clé USB dans l’ordinateur. Appuyez sur les touches Windows + R du clavier. Tapez « CMD » dans la section « Ouvrir » de la nouvelle fenêtre qui apparaît. Après cela, une nouvelle fenêtre apparaît en lettres noires et blanches. Tapez « USB » et appuyez sur « Enter ». La fenêtre se rafraîchira et indiquera le chemin où se trouve la clé USB. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez vérifier laquelle en consultant le dossier des périphériques et des lecteurs. Puis tapez : attrib -r -s -h /d /s *.* et appuyez sur « Enter ». Seulement si vous obtenez le résultat « attrib », c’est-à-dire que la commande n’a pas été reconnue, appuyez sur « Enter » et tapez maintenant : path c:\windows system32 et appuyez à nouveau sur « Enter », afin qu’elle soit exécutée. Maintenant, tapez à nouveau : attrib -r -s -h /d /s *.* et appuyez sur « Enter ».

Après avoir exécuté la commande, l’écran doit afficher l’emplacement de la clé USB, qui peut être D, par exemple, et dire : « D:\>_ ». N’oubliez pas que la lettre peut varier en fonction du port dans lequel la mémoire a été insérée.

Maintenant, la clé USB est propre et pour le confirmer, vous pouvez l’ouvrir et vérifier que vos fichiers sont intacts, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de dossiers inconnus ou de dossiers portant la mention Recycler, entre autres, qui sont des virus qui génèrent des fichiers.

D’autres documents qui apparaissent et qui sont des signes que la clé USB est infectée sont ceux qui disent : .INF, AUTORUN, .CONFIG, .EXE.

Comment supprimer les raccourcis, .Ink, autorun, .config, .exe, recycle bin, $recycle.bin, et excel.wsf d’une clé USB ?

Certains des virus les plus courants et les plus faciles à identifier sont les suivants :

Le cheval de Troie Recycle Bin, également appelé $Recycle.bin, est un cheval de Troie qui a infecté la clé USB pour accéder à l’ordinateur et qui, une fois installé, ouvre automatiquement des liens malveillants dans le navigateur.

Il y a aussi Microsoft Excel.wsf, qui est basé sur un script Windows qui fait souffrir les utilisateurs en cachant les fichiers sur leur USB, ainsi qu’en communiquant avec des serveurs qui peuvent livrer d’autres virus à l’ordinateur ou ouvrir des pages avec d’éventuelles escroqueries.

Le virus des raccourcis (.Ink), peut provoquer une grande variété de fichiers portant des noms différents, rendant leur suppression difficile car, bien qu’il ne soit pas visible, il occupe de l’espace disque et affiche des fichiers de raccourcis au lieu des vrais.

Enfin, parmi les plus courants, on trouve le Recycler, qui génère un dossier portant le nom du virus, lequel contient un fichier d’autodémarrage qui affecte la stabilité et la vitesse de la mémoire. Si vous avez détecté l’un de ces défauts sur votre clé USB, vous avez très probablement un virus et il est préférable de nettoyer votre clé USB et votre ordinateur pour éviter qu’il ne se propage davantage.