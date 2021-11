YouTube va lutter contre le harcèlement : le bouton « Dislike » disparaît

Google continue de mettre à jour son écosystème d’applications pour offrir la meilleure expérience utilisateur, et il semble que YouTube va également recevoir une mise à jour majeure. La plateforme a annoncé qu’elle masquerait le nombre de spectateurs qui n’aiment pas les vidéos sur son site.

YouTube a annoncé aujourd’hui sa décision de faire compter les « dislike » pour les vidéos privées sur l’ensemble de sa plateforme.

La plateforme vidéo veut éviter que les « petits » créateurs de contenu soient ciblés ou harcelés.

Selon la société, ce changement permet d’éviter que les petits créateurs ne soient la cible d’attaques ou de harcèlement non désirés et de promouvoir « des interactions respectueuses entre les téléspectateurs et les créateurs ». Le bouton « dislike » sera toujours là, mais il sera réservé aux commentaires privés.

Ce déménagement n’est pas le fruit du hasard. En mars dernier, YouTube a annoncé qu’il expérimentait la possibilité de cacher au public le nombre d’avis défavorables, et les YouTubeurs individuels ont depuis longtemps la possibilité de cacher les avis sur leurs vidéos.

Cependant, le nombre d’aversions des utilisateurs a permis de déterminer qu’il s’agit d’un problème important : les spectateurs sont habitués à voir le rapport entre les « J’aime » et les « J’aime pas » une fois qu’ils ont cliqué sur une vidéo et peuvent s’appuyer sur le décompte de chaque option pour décider de continuer à regarder. Ce ne sera plus une option, mais cela pourrait mettre fin à un vecteur de harcèlement.

YouTube mentionne que les gens étaient moins susceptibles d’utiliser le bouton pour attaquer le créateur que d’essayer de cacher les numéros d’aversion. Toutefois, ce comportement peut se poursuivre dans une certaine mesure, car les utilisateurs de YouTube peuvent voir le nombre d’aversions de leurs propres vidéos dans YouTube Studio.

L’entreprise affirme que cela permet toujours aux spectateurs bien intentionnés de laisser des commentaires privés aux créateurs de contenu ou d’utiliser les « Dislikes » pour modifier les recommandations vidéo de l’algorithme.

Les vidéos avec le plus de « je n’aime pas » sur YouTube

La vidéo la plus touchée par ce changement a été réalisée par YouTube lui-même. La vidéo « 2018 Rewind » de l’entreprise, qui récapitulait les vidéos et les événements les plus importants de l’année sur la plateforme, est la vidéo ayant le plus de « dislikes » de tous les temps sur YouTube, selon la société d’études de consommation Brandwatch. Il a été détesté par 19 millions de personnes et aimé par seulement 3 millions d’utilisateurs.

La vidéo ayant le plus de « Dislikes » sur YouTube, créée par la plateforme elle-même.

Le deuxième sur la liste est « Baby Shark Dance » avec 14 millions de « dislikes ».

Baby Shark Dance sur YouTube

La troisième est la bande-annonce 2020 du film indien Sadak 2, qui a suscité l’indignation et des accusations de népotisme à Bollywood. Cette vidéo compte 13 millions de « Dislikes ».

Bande-annonce officielle de Sadak 2 sur YouTube.

Néanmoins, l’argument de YouTube visant à protéger les petits YouTubers de la honte collective ou du harcèlement est difficile à réfuter. Il est facile de penser à des solutions de contournement pour certaines des autres idées qui ont émergé pour combattre ce comportement, notamment demander des informations supplémentaires sur les raisons pour lesquelles vous n’avez pas aimé la vidéo ou masquer le bouton « J’aime » jusqu’à ce que vous ayez regardé une certaine partie de la vidéo.

Instagram et Facebook permettent déjà de masquer ces paramètres de notation

D’autres réseaux sociaux offrent également aux utilisateurs la possibilité de masquer les indicateurs d’évaluation : Instagram et Facebook vous permettent de masquer le nombre de « J’aime » si vous souhaitez éviter la pression sociale potentielle liée à l’affichage de votre principal indicateur de succès devant tout le monde sur la plateforme.

Facebook et Instagram, la méthode pour supprimer le compte d’une personne décédée.

Ce n’est pas exactement une comparaison parfaite : le nombre de « J’aime » que votre vidéo YouTube reçoit est toujours public (si vous laissez les évaluations publiques activées), et Instagram n’a pas encore désactivé les « J’aime » sur l’ensemble du site, mais cela montre une préoccupation croissante concernant les données auxquelles les créateurs ont accès et celles auxquelles leur public a accès.