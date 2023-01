L’informatique en 2023 : Combien de questions pouvons-nous traiter ?

À mesure que nous avançons dans l’ère numérique, il semble que nous soyons constamment bombardés de questions et d’incitations de la part des entreprises technologiques. Du navigateur que nous utilisons à la quantité de cookies que nous autorisons à stocker sur nos appareils, nous pouvons avoir l’impression d’être poussés à faire des choix qui s’alignent sur les intérêts de ces entreprises.

Dans cet article, nous explorons la frustration que de nombreuses personnes ressentent lorsqu’elles naviguent dans ce paysage et nous examinons les moyens par lesquels l’industrie technologique pourrait montrer plus de respect pour ses clients.

Préféreriez-vous utiliser un autre navigateur par défaut plutôt qu’Edge ?

Combien de cookies êtes-vous prêt à nous autoriser à stocker sur votre appareil ?

Souhaitez-vous augmenter la quantité de stockage dans le cloud pour votre téléphone ?

Envisageriez-vous de passer à notre service d’abonnement ?

Salut, c’est Elon. Devrais-je baser mes décisions sur les résultats d’un sondage erroné et manipulé ?

Êtes-vous certain de ne pas vouloir passer de Firefox ou Chrome à Edge ?

Qu’est-ce que votre application d’authentification affiche en ce moment ?

Pouvez-vous expliquer ce que vous voulez dire quand vous dites : « Je ne suis pas sûr que les abonnements conviennent à notre organisation » ?

Voulez-vous vraiment installer ce logiciel que vous venez de télécharger à partir d’une source non fiable ? Pourquoi ne pas l’obtenir de notre magasin d’applications afin que nous puissions suivre votre utilisation ?

Pouvez-vous autoriser cette application à vous suivre pour que nos publicités Facebook soient plus ciblées ?

Au fait, combien de cookies êtes-vous prêt à tolérer de notre part ?

GPT3 : Pourriez-vous demander à DALL*E de créer un dessin pour nous ?

Vous sentez-vous un peu mal à l’aise face aux conséquences potentielles de cette dernière demande ?

Êtes-vous sûr de vouloir exposer ces photos à des risques potentiels ? Voulez-vous acheter plus de stockage en nuage pour les protéger ?

Saviez-vous que l’utilisation de Edge peut améliorer considérablement votre expérience de Windows ? Envisageriez-vous d’en faire votre navigateur par défaut ?

Existe-t-il un moyen d’empêcher Microsoft de promouvoir constamment Edge auprès de moi ?

Pendant que j’y pense, existe-t-il un moyen d’indiquer à chaque site Web que je ne veux autoriser que les cookies absolument nécessaires ?

Y a-t-il des cookies qui sont vraiment essentiels ?

Préférez-vous vraiment faire un gros investissement ponctuel dans des licences de logiciels tous les quelques années plutôt que d’opter pour un abonnement et d’encourir des dépenses permanentes ?

Pouvez-vous nous autoriser à suivre votre utilisation des faibles fonctionnalités de partage de courtes vidéos que nous avons récemment ajoutées à Facebook, qui ne sont absolument pas une réponse au succès de TikTok ou une tentative de regagner le pouvoir de notre publicité après qu’Apple l’ait affaibli ?

Êtes-vous certain de ne pas vouloir essayer Edge ?

Si quelqu’un dans votre vie faisait constamment fi de vos préférences et vous mettait sous pression de façon répétée pour que vous changiez, combien de temps continueriez-vous à vous associer à cette personne ? Ou décideriez-vous qu’elle ne vaut pas la peine de perdre votre temps parce qu’il est clair qu’elle ne vous écoute pas et ne vous respecte pas ?

Pourquoi l’industrie du logiciel ne montre-t-elle pas plus de respect pour ses clients ?

Pourquoi est-ce que je continue d’espérer que les entreprises technologiques feront ce qu’il faut ?

Pourquoi ne le font-elles pas ?

Et pourquoi ne le feront-elles jamais ?

Suggérez-vous vraiment que quelques déclarations de relations publiques sur l’utilisation d’énergies renouvelables et le don d’ordinateurs à l’Afrique font que les entreprises technologiques ne sont pas si mauvaises après tout ?

Combien de cookies pouvez-vous accepter que nous stockions sur votre appareil ?

Souhaitez-vous augmenter votre espace de stockage dans le nuage, soit par un achat unique, soit par un abonnement ?

Préféreriez-vous utiliser un autre navigateur, tel que Firefox, plutôt que Edge ?

Pourquoi les gens n’en ont-ils pas assez de toutes ces questions et ne demandent-ils pas un changement pour le mieux ?

Au final, il est clair que le flux constant de questions et de sollicitations de la part des entreprises technologiques peut être accablant et frustrant pour de nombreuses personnes.

S’il est important que ces entreprises tiennent compte de leurs propres intérêts, elles doivent aussi se rappeler qu’elles comptent sur la confiance et la fidélité de leurs clients.

En montrant plus de respect pour ses utilisateurs et en tenant compte de leurs préférences, l’industrie technologique peut favoriser de meilleures relations et se forger une réputation plus positive.