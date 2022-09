Comment choisir une télévision pour jeux vidéo

Vous cherchez à améliorer votre installation de jeu ? Consultez notre guide pour savoir comment choisir le meilleur téléviseur pour les jeux, afin de tirer le meilleur parti de votre console.

Au départ, les téléviseurs ne servaient qu’à afficher les programmes de la télévision locale ou câblée, mais plus tard, des consoles de jeux vidéo, des lecteurs VHS et DVD ont été ajoutés.

Ces facteurs doivent être pris en compte lors de l’achat d’un téléviseur pour les jeux :

Vérifiez la fréquence de rafraîchissement

Si vous recherchez un téléviseur pour jouer à certains des jeux les plus populaires, vous devrez vérifier la fréquence de rafraîchissement de l’appareil que vous envisagez, car cette caractéristique déterminera l’expérience utilisateur et même les performances de jeu de l’appareil.

Si une smart TV n’a pas la fréquence de rafraîchissement appropriée, les actions du jeu vidéo et les commandes de l’utilisateur seront retardées.

Dans ce cas, le taux le plus élevé disponible sur le marché, soit 144 Hz par seconde, offrira des performances adéquates. Les téléviseurs dotés de cette fonction spéciale peuvent être plus chers que les autres, mais si on le souhaite, on peut toujours trouver des économies dans l’industrie du jeu.

Le Hertz, également appelé Hz, est une méthode de mesure des unités de fréquence ; en termes pratiques, 1 Hz équivaut à un cycle de rafraîchissement de l’image par seconde ; par conséquent, un téléviseur de jeu doté des spécifications susmentionnées rafraîchira l’image 144 fois par seconde.

Cette fréquence de rafraîchissement implique non seulement des scènes plus rapides mais contribue aussi directement à la qualité de l’image. Les téléviseurs présentant ces caractéristiques mettent en œuvre des systèmes à ultra-haute définition.

Qualité de l’image

Même si ces termes peuvent être difficiles à comprendre, il est possible de passer en revue les téléviseurs dotés des dernières technologies de résolution d’image ; un bon indicateur est de savoir si la description du téléviseur comprend des termes tels que QLED ou HDR+.

Au fil du temps, des nanoparticules ont été ajoutées à ces LED pour améliorer la luminosité et la teinte de l’image.

Avec le HDR+10, on peut anticiper des couleurs plus vives, plus réelles et plus intenses, ainsi qu’une projection plus réaliste des formes, des textures et de l’éclairage de la scène.

Accord avec Samsung « L’une des caractéristiques les plus distinctives du QN90B est son écran large exclusif Game Vision, qui permet une meilleure expérience de visualisation des jeux sans zones obscures. Cette fonction offre un avantage concurrentiel en élargissant la vue du jeu, des alliés et des ennemis pendant un match, avec des options de rapport d’aspect de 21:9, 32:9 et 16:9. »

Des lunettes pour protéger les yeux

Si vous prévoyez de passer beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo devant un écran, vous devez vous familiariser avec les dispositifs de protection des yeux disponibles sur les téléviseurs modernes. Il serait avantageux d’examiner les options d’affichage antireflet et de réglage de la luminosité et des couleurs en fonction du temps.

Son

Vous devez non seulement évaluer la qualité du son d’un téléviseur, mais aussi ses options de connectivité, telles que les ports HDMI et les performances du service Bluetooth.

Samsung conclut : « Le design et la technologie sonore Dolby Atmos de la gamme Neo QLED, ainsi que la fonction 3D Sound, qui permet au son du téléviseur d’accompagner les sons des objets de la scène, contribuent à une expérience de jeu véritablement immersive. »