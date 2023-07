L’X d’Elon Musk : les sept points clés de l’évolution de Twitter 

Twitter a dit au revoir à son oiseau bleu, le remplaçant par un « X », grâce à un méga remaniement déclenché par l’acquisition colossale de 44 milliards de dollars d’Elon Musk. Leur nouvel avatar présente un « X » blanc sur un fond noir sur leur site, l’application mobile attendant son tour pour la transformation.

Musk, le génie derrière Tesla, a l’intention de transformer Twitter en une « super application » polyvalente qui offre des services de taxi, de messagerie instantanée, de vente en ligne et plus encore, tout en conservant la fonctionnalité principale de réseautage social.

Le Grondement des Modifications

Musk et les premières rumeurs laissent entendre que ces fonctionnalités séduisantes vont faire leur chemin sur Twitter :

Les « abonnés » pourraient être renommés « spectateurs » – c’est un changement rafraîchissant, n’est-ce pas ? Les signets de Twitter vont subir un petit lifting, comme le marquage direct depuis la timeline, une fonction de recherche de favoris pratique, et des alertes par e-mail hebdomadaires présentant votre contenu marqué. Parlez de propreté et de fonctionnalité ! Le logo X dénoncera les Shadowbans, vous informant de tout Shadowban en cours et proposant des solutions potentielles pour contourner les contraintes de Twitter. Un pas en avant pour la transparence ? Le processus de signalement des arnaques sur la plateforme sera simplifié, abandonnant l’ancien processus complexe et prolongé pour une approche plus directe. Musk a dans sa ligne de mire une application à la WeChat au sein de X, abritant de grandes ambitions comme la réduction de la fraude, la supervision en temps réel, et l’intégration fluide, dans l’intention de s’établir comme un concurrent significatif dans la sphère financière mondiale. En ce qui concerne les paiements aux créateurs, les visites de profil serviront de base pour la rémunération, éliminant la nécessité d’un minimum d’impressions mensuelles ou de boutons d’abonnement. La publicité partagée devrait décoller dans plus de 100 pays, couvrant des pays comme l’Albanie, l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le Canada, le Chili, l’Égypte, la France, l’Allemagne, l’Inde, le Japon, le Mexique, le Nigeria, la Russie, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni, les États-Unis et plus encore. Il est temps d’élargir leur portée !

Bientôt sur un Twitter/X près de chez vous

Jetez un coup d’œil à certaines des fonctionnalités scintillantes qui pourraient atterrir sur Twitter/X :

Une plateforme de rencontres (Cupidon se prépare !)

Des possibilités de commerce électronique (Préparez-vous à faire vos emplettes jusqu’à l’envoi d’un tweet !)

Une intégration fluide avec les applications de livraison de nourriture (Envie d’un tweet et d’une gâterie ?)

Un accent sur le contenu audio et visuel (Découvrez l’univers Twitter avec des yeux et des oreilles neufs !)

Un système de paiement et de banque similaire à l’UPI (Des transactions simplifiées comme une machine bien huilée !)

Dévoilement de la Transition X-traordinaire

La transition vers « X » signifie une nouvelle ère pour la plateforme, sous la direction experte de la PDG Linda Yaccarino. La vision de « X » englobe le développement de contenu audio, vidéo, de messagerie, de paiement et bancaire, forgeant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités. Imaginez un Twitter 2.0 turbochargé, offrant aux utilisateurs des services et des expériences encore supérieurs.

Et voilà, le scoop interne sur la transformation « X » de Twitter dirigée par Elon Musk et Linda Yaccarino. Préparez-vous à une nouvelle vague de tweets, de commerce électronique et de toutes choses « X-traordinaires » dans l’univers de Twitter !