De Twitter à ‘X’ : la grande vision d’Elon Musk pour une application tout-en-un

Twitter se métamorphose en ‘X’ sous l’égide d’Elon Musk, esquissant un futur où il rivalise avec WeChat, le mastodonte des applications polyvalentes en Chine.

Elon Musk a secoué l’univers numérique en reprenant à son compte l’interrogation shakespearienne : « Qu’y a-t-il dans un nom ? » Un lundi qu’on n’oubliera pas de sitôt, Musk a annoncé la renaissance de Twitter sous le nom de « X ». Ce géant des réseaux sociaux revampé vise à devenir une « application tout-en-un », englobant potentiellement des fonctionnalités telles que la messagerie instantanée et les paiements.

Cette idée audacieuse n’est pas nouvelle pour Musk, qui la fait remonter à ses jours chez PayPal. Mais le changement de marque n’a pas été une sinécure. Des problèmes techniques avec X.com redirigeant vers Twitter.com et des complications potentielles de marque avec Meta et Microsoft font partie des maux de tête auxquels Musk doit maintenant faire face.

Stefano Puntoni, professeur à la Wharton School et gourou du marketing, a comparé la décision de Musk d’acquérir Twitter pour ensuite jeter la marque à « brûler un gigantesque tas d’argent ». Il a remarqué, « C’est une décision inhabituelle. »

‘X’ marque l’emplacement pour Musk

Bien que le geste de Musk de renommer Twitter en ‘X’ puisse sembler abrupt et précipité, il a en fait été préparé depuis longtemps.

Musk a d’abord flirté avec l’idée d’une application englobant tout en 1999, lorsqu’il a créé X.com. Cette plateforme en ligne visait à être un centre financier unique, traitant des transactions bancaires, numériques, des paiements, des investissements et des prêts. Cette vision a été récemment mise en lumière par Walter Isaacson, ancien de Time magazine, dans un tweet annonçant sa prochaine biographie sur Musk.

Musk a exprimé son ambition à Isaacson, comme partagé dans un extrait de livre : « Si vous résolvez toutes les raisons pour lesquelles un consommateur retirerait de l’argent du système, alors ce sera l’endroit où tout l’argent se trouve, et cela en ferait une entreprise de plusieurs billions de dollars. »

Malheureusement, le rêve de X.com de Musk ne s’est pas réalisé. En 2000, X.com a fusionné avec Confinity, une start-up cofondée par Peter Thiel, mais a conservé le nom de X.com. Musk, bien qu’il soit devenu le PDG de la nouvelle entité fusionnée, a eu une rupture avec l’équipe sur plusieurs problèmes, dont le nom ‘X’ que beaucoup ont trouvé avait des connotations négatives et des sous-entendus sexuels. Malgré la fermeté de Musk, il a finalement été renversé en tant que PDG, et X.com a été rebaptisé PayPal.

Comment Twitter s’intègre-t-il dans le plan ‘X Corp’ de Musk ?

Juste avant que Musk ne fasse une offre de 44 milliards de dollars pour acheter Twitter en avril 2022, il a lâché un tweet cryptique – simplement, « X ». Bien qu’il ait cité la protection de la liberté d’expression comme sa principale raison d’acheter Twitter, il est clair que Musk avait l’intention d’utiliser Twitter comme la pierre angulaire pour réaliser sa vision de 1999 de X.com. Avant de conclure l’acquisition, Musk a tweeté, « Acheter Twitter est un accélérateur pour créer X, l’application tout-en-un. » En avril 2023, Twitter est officiellement devenu « X Corp. »

À quoi ressemblerait ‘X Corp’ ?

Musk n’est pas le seul à vouloir construire une application qui offre plusieurs services. Des géants comme Meta et Google sont sur cette voie depuis des années, ajoutant des fonctionnalités telles que les paiements, les jeux, le streaming, les achats, la messagerie instantanée et même les rencontres. WeChat, détenu par Tencent en Chine, est un exemple éclatant d’une telle application, avec plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels.

Comment les masses ont-elles réagi à la réincarnation de Twitter en ‘X Corp’ ?

La transformation de Twitter en ‘X’ a été accueillie par un mélange de confusion et de critiques de la part des utilisateurs, qui ont pleuré la disparition de la marque et de son emblématique oiseau bleu. L’expression « RIP Twitter » est devenue un sujet tendance aux États-Unis, les utilisateurs se demandant comment appeler désormais les « tweets » et les « retweets ».

La journaliste tech Kara Swisher a remarqué, « Rebaptiser HBO en Max a été le changement de marque le plus idiot de l’histoire récente. Elon : Tiens ma bière et/ou ce qui est pris à 3 heures du matin. »

Et qu’en est-il des annonceurs, le pilier des revenus de Twitter ? Le bouleversement a conduit à une exode massif du site. Cependant, Craig Atkinson, PDG de Code3, une agence de publicité, voit le bon côté des choses : « Si vous êtes une marque ciblant les jeunes audiences, Twitter compte encore… C’est toujours une propriété unique… qui n’est pas facilement remplaçable. »