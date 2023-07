Sony WF-1000XM5 : une réduction de prix dès le lancement

Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM5 sont déjà en promotion sur Boulanger. Profitez d’une remise de 10% sur ces écouteurs de pointe, dotés d’un processeur V2 pour une meilleure réduction de bruit et compatibles avec les assistants vocaux.

Sony a lancé ses nouveaux écouteurs sans fil WF-1000XM5, promettant une amélioration de la réduction du bruit, du design et de la qualité audio. Ces écouteurs, 25% plus compacts et 20% plus légers que leurs prédécesseurs, sont résistants à la sueur et aux éclaboussures. Ils offrent une connexion multipoint, permettant de les lier à deux appareils simultanément.

Leur revêtement en plastique lisse et leur forme ergonomique assurent un confort optimal. Sony a également ajouté une quatrième taille d’embouts isolants en mousse polyuréthane pour s’adapter à toutes les formes d’oreille. Cette fonctionnalité renforce la réduction du bruit passif sur les hautes fréquences.

La réduction de bruit, assistée par l’intelligence artificielle, est capable de séparer la voix des bruits environnants lors d’un appel, ou de réduire le bruit du vent. Les écouteurs utilisent des capteurs de conduction osseuse qui détectent quand l’utilisateur parle, optimisant ainsi la réduction du bruit et mettant en avant la voix.

Côté audio, Sony a intégré un nouveau diaphragme Dynamic Driver X plus grand, promettant une qualité sonore renforcée avec une gamme de fréquences reproduites plus large, des voix plus claires et une musique plus détaillée. Les écouteurs supportent l’audio haute résolution avec la prise en charge du codec LDAC et l’intégration du 360 Reality Audio, une innovation de Sony pour un son immersif.

Les WF-1000XM5 offrent 8 heures d’autonomie par charge (avec la réduction de bruit activée) et jusqu’à 24 heures grâce au boîtier de charge. Ce dernier permet également une charge rapide pour récupérer une heure d’écoute en trois minutes. Il peut être rechargé sans fil ou via un câble.

Les écouteurs WF-1000XM5 seront disponibles en août 2023 à 320 euros. Ils sont proposés en blanc ou noir.

Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM5 à prix réduit

Les nouveaux écouteurs sans fil Sony WF-1000XM5 sont déjà en promotion sur le site Boulanger. Grâce à un coupon de réduction, vous pouvez bénéficier de 10% de remise. Ces écouteurs, disponibles en noir ou argent, sont vendus à 287,99 euros au lieu de 319,99 euros. Pour obtenir la remise de 10%, il suffit de saisir le coupon AUDIO10 lors de la commande.

La livraison à domicile ou en magasin Boulanger du produit est gratuite et un chargeur à induction sans fil 15W, d’une valeur de 49,99 euros, est offert. Les WF-1000XM5 sont dotés d’un processeur V2 pour une meilleure réduction de bruit et de la fonction “Spotify Tap”. Ils offrent jusqu’à 24 heures d’utilisation avec le boîtier de recharge et sont compatibles avec la recharge sans fil et la recharge rapide. Les écouteurs bénéficient d’une heure d’écoute après seulement 3 minutes de charge. Ils sont également compatibles avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Siri.