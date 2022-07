Les meilleurs écouteurs sans fil de 2022

Oubliez les fils qui s’emmêlent ! Que ce soit pour votre séance de sport ou pour regarder des vidéos dans les transports en commun, les écouteurs sans fil peuvent maintenant proposer une écoute de qualité pour tous les budgets.

Les écouteurs sans fil les plus populaires en 2022

Parce qu’ils sont moins encombrants qu’un casque, les écouteurs sans fil sont en vogue en ce moment et il existe une pléthore de modèle sur le marché. Devant autant de choix, il peut s’avérer difficile de faire un choix.

Nous vous proposons une sélection des meilleurs écouteurs sans fil pour que vous puissiez surfer sur votre smartphone avec le meilleur son possible.

Notre sélection d’écouteurs sans fil

Pour satisfaire chacun, nous évoquerons des modèles hauts de gamme et d’autres à prix moins élevés.

Sony WF-1000XM4 – Le haut de gamme qui le vaut bien

Un son de haute qualité avec des capteurs à conduction osseuse

Fonctionnalités intelligentes

Batterie pouvant durer 24 heures

Prix élevé

Ce nouveau modèle d’écouteur de Sony affiche un prix qui peut sembler excessif, du moins quand on ne sait pas de quoi ils sont capables. Le prix, situé aux alentours des 200-220 €, se justifie par l’implémentation de technologies innovantes comme une réduction de bruit commandé par les experts qui l’ont testé.

Les écouteurs ont une batterie puissante pouvant durer 8 h et 16 h supplémentaire grâce au support de charge. Le son proposé est de haute qualité grâce au capteur à conduction osseuse et les écouteurs proposent des fonctions intelligentes comme le speak-to-chat permettant de passer en mode ouvert (c’est-à-dire de vous laisser entendre l’environnement) dès que vous parlez.

Samsung Galaxy Buds Pro – Ultra personnalisable

Fonctions tactiles personnalisables

Rechargement en USB-C ultra rapide

Commandes vocales Bixby

La gamme premium des écouteurs de chez Samsung est incontournable si vous possédez un téléphone Samsung Galaxy. En effet, les écouteurs sont pensés pour offrir des fonctionnalités exclusives avec les smartphones de la firme coréenne. On pensera notamment aux commandes vocales avec Bixby (l’équivalent de Siri chez Samsung) qui permet de réaliser des actions comme décrocher sans toucher le téléphone ou les écouteurs.

De plus, grâce à l’application Samsung, vous pouvez personnaliser les commandes tactiles des écouteurs à votre guise. Enfin, le boitier se charge en USB-C, le format connectique le plus rapide. Côté son, nous restons sur de la haute qualité avec une spatialisation à 360° et une réduction du bruit active.

Audio Technica ATH-CKS50TW – Des basses profondes

Un son détaillé dans le bas du spectre

Égaliseur ajustable

De nombreuses fonctionnalités pour personnaliser le son

Ces écouteurs d’Audio Technica sont fait pour vous si vous aimez les basses. Elles sont profondes et détaillées, ce qui n’est pas évident avec des écouteurs de ce type. Si c’est trop pour vous, vous aurez la possibilité de les diminuer avec la fonction d’égaliseur.

Ces écouteurs étant construits par Audio Technica, une entreprise spécialisées dans le matériel audio professionnel, un soin particulier est apporté à la qualité du son et sa personnalisation, comme la réduction active du bruit, par exemple.

Apple AirPods Pro – Rechargeable par induction

Pensées pour l’écosystème Apple

Boitier avec rechargement à induction

Plus discrets que les modèles précédents

La version Pro des AirPods corrige de nombreux problèmes des précédents modèles. Déjà, les branches des écouteurs sont moins imposantes, les rendant plus discrets et esthétiques. Ensuite, le chargement peut se faire avec un câble lightning vers USB-C ou par induction.

Les fonctionnalités sont pensées pour l’écosystème d’Apple et vous pourrez par exemple utiliser une fonctionnalité de test pour savoir si vous avez utilisé des embouts adaptés à votre oreille.

Jabra Elite 3 – Le plus abordable

Un tout petit prix (environ 50 €)

Protocole Bluetooth 5.2 pour une meilleure transmission des données

Pas de réduction de bruit

Les Jabra Elite 3 offrent le meilleur rapport-qualité prix. Contrairement aux modèles précédents oscillants entre 150 et 200 €, ces écouteurs sont aux alentours des 50 €. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’ils sont de mauvaise qualité. Vous ne trouverez pas de fonction comme la réduction de bruit des modèles premium, mais la qualité audio reste honorable au vu du prix. Cela est dû au Bluetooth 5.2 permet d’éviter de dégrader le son, ce qui est fréquent chez les entrées de gamme.

L’autonomie est plus que commandable avec 6 h 30 pour les écouteurs en utilisation et 25 h au total avec le boîtier. Si vous ne souhaitez pas investir plusieurs centaines d’euros, c’est le meilleur choix.