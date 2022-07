MacBook Air M2 vs MacBook Air M1 : Lequel devriez-vous acheter ?

Vous ne savez pas quel MacBook Air acheter ? Consultez notre comparaison entre le modèle M2 (2022) et le modèle M1 (2021) pour voir lequel vous convient le mieux.

Quelle est la différence entre l’Apple MacBook Air (M2, 2022) et l’Apple MacBook Air (M1, 2021) ?

Lors de sa conférence mondiale des développeurs (WWDC) en juin 2022, Apple a dévoilé un nouveau MacBook Air doté d’un processeur M2 et d’un tout nouveau design.

Il a été lancé environ deux ans après le MacBook Air (2020), qui a converti la série au silicium d’Apple et était équipé de la puce M1. Malgré l’introduction du nouveau modèle, le MacBook Air M1 est toujours disponible.

Si vous êtes sur le marché pour un MacBook Air mais que vous ne savez pas quel modèle vous convient, laissez-nous vous aider. Nous avons utilisé les deux simultanément. Le MacBook Air (M2, 2022) est comparable au MacBook Air (M1, 2020) sur les points suivants.

Design

MacBook Air (2022) : 304,1 x 215 x 113mm, 1,24kg

MacBook Air (2020) : 304,1 x 21,2 x 41-161mm, 1,29kg

Le MacBook Air (M2, 2022) présente un extérieur étonnamment redessiné par rapport à la génération 2020. Le modèle M2 remplace le coin caractéristique du MacBook Air depuis 2008, y compris le modèle M1, par un couvercle plat, un fond plat et une apparence générale plus carrée, comparable à celle des modèles MacBook Pro.

Par rapport au modèle MacBook Air (M1), les rebords autour de l’écran ont rétréci, le logo MacBook Air en bas de l’écran a été supprimé et les haut-parleurs ont été repositionnés. Le clavier du MacBook Air 2022 contient des touches de fonction pleine hauteur, par opposition aux touches mi-hauteur du modèle 2020.

Le clavier magique d’Apple avec Touch ID est situé dans le coin supérieur droit des deux modèles MacBook Air 2022 et 2020 ; cependant, le modèle 2020 possède des grilles de haut-parleurs de chaque côté du clavier, tandis que le modèle 2022 place ses haut-parleurs au-dessus du clavier, sous l’écran, en utilisant l’espace de la charnière.

En ce qui concerne le design, le modèle M2 est disponible en argent, gris spatial, Starlight et Midnight, tandis que le modèle M1 est disponible en argent, gris spatial et or.

Ecran

MacBook Air (2022) : écran Retina liquide de 13,6 pouces (2560 x 1664), 500 nits, True Tone.

MacBook Air (2020) : écran Retina de 13,3 pouces (2560 x 1600), 400 nits, True Tone.

L’écran Liquid Retina de 13,6 pouces du MacBook Air (2022) est légèrement plus grand que l’écran de 13,3 pouces du MacBook Air (2021). Cela est dû à la réduction des bords du dernier modèle et à l’ajout d’une encoche en haut de l’écran, une caractéristique que l’on retrouve sur les plus grands modèles MacBook Pro. C’est également une caractéristique qui peut diviser l’opinion, bien que nous ne l’ayons pas remarqué à l’usage, et cela signifie que la barre de menu n’est pas aussi exiguë, ce que nous apprécions.

Outre la réduction des rebords par rapport au MacBook Air 2020, vous avez peut-être remarqué que nous avons mis en avant l’écran Retina liquide du modèle 2022. Le modèle précédent dispose d’un écran Retina. Essentiellement, cela indique que le modèle 2022 a des couleurs plus vives et plus éclatantes que le modèle M1. De plus, il est plus lumineux à 500nits qu’à 400nits.

Tout cela est visible lorsque l’on place les deux modèles MacBook Air côte à côte, même si l’écran de la variante M1 du MacBook Air reste excellent. En outre, les deux modèles sont dotés de la technologie True Tone, d’une large gamme de couleurs P3 et de résolutions avec une densité de pixels de 224 ppi.

Le MacBook Air M2 dispose d’une caméra 1080p, tandis que le MacBook Air M1 dispose d’une caméra 720p.

Performances

MacBook Air (2022) : Processeur M2, GPU jusqu’à 10 cœurs, jusqu’à 24 Go de RAM, jusqu’à 2 To de SSD.

MacBook Air (2020) : Processeur M1, GPU à 7 cœurs, jusqu’à 16 Go de RAM, jusqu’à 2 To de SSD.

Le modèle MacBook Air (M2, 2022) est équipé d’un processeur M2 d’Apple. Il est proposé soit avec un GPU à 8 cœurs et un SSD de 256 Go, soit avec un GPU à 10 cœurs et un SSD de 512 Go. Chaque modèle peut être mis à niveau vers un SSD de 2 To moyennant des frais, et la RAM de 8 Go peut être portée à 16 ou 24 Go.

Le MacBook Air (M1, 2020) est équipé d’un processeur M1 d’Apple. Initialement, il était disponible avec un GPU à 7 et 8 cœurs, mais désormais seul le modèle à 7 cœurs est disponible. La mémoire vive habituelle de 8 Go peut être augmentée à 16 Go, et le SSD standard de 256 Go peut être augmenté à 2 To.

Le MacBook Air (2022) et le MacBook Air (2020) comprennent deux connexions USB-C (USB-4) / Thunderbolt 3, tandis que le MacBook Air (2022) réintroduit également le port de charge MagSafe 3. Selon le modèle que vous choisissez, il y a dans la boîte soit un chargeur de 30W, soit un double chargeur de 35W qui prend en charge la charge rapide.

Même pour les travaux de routine, le MacBook Air (M2, 2022) est plus rapide que le MacBook Air M1 (M1, 2021), mais le M1 reste performant et suffira à de nombreuses personnes, comme les étudiants.

Batterie et haut-parleurs

MacBook Air (2022) : Jusqu’à 18 heures, quatre haut-parleurs, prise en charge de Spatial Audio.

MacBook Air (2020) : jusqu’à 18 heures, haut-parleurs stéréo, prise en charge de la lecture Dolby Atmos

Le MacBook Air (M2, 2022) et le MacBook Air revendiquent tous deux une autonomie de 18 heures pour la lecture de films et de 15 heures pour la navigation sur Internet. Évidemment, la durée que cela représente en pratique dépend de l’utilisateur, mais nous avons obtenu une moyenne de 11 heures de productivité avec le MacBook Air M1 et 12 heures avec le MacBook Air M2, ce qui indique une légère amélioration avec le nouveau modèle.

Malgré les quatre haut-parleurs du M2 Air, nous pensons que la performance globale des haut-parleurs du MacBook Air M1 est supérieure à celle du M2 Air. Le modèle 2020 présente une scène sonore plus large que le MacBook Air M2, ce qui est probablement dû à l’emplacement de ses haut-parleurs à des volumes plus importants.

Néanmoins, le MacBook Air M2 offre une prise en charge Spatial Audio pour les haut-parleurs internes lors de la lecture de musique ou de films avec Dolby Atmos, et cette fonctionnalité fonctionne bien. La fonction Spatial Audio avec suivi dynamique de la tête est également prise en charge par les AirPods 3, AirPods Max et AirPods Pro, et elle fonctionne également de manière exceptionnelle. Le MacBook Air M1 ne prend pas en charge cette fonctionnalité, mais les AirPods peuvent toujours être utilisés avec lui.

Cependant, le MacBook Air M1 prend en charge la lecture Dolby Atmos, et ses haut-parleurs stéréo offrent une excellente qualité audio.

Conclusion

L’Apple MacBook Air (M2, 2022) est un matériel de qualité supérieure. Il combine des performances solides et fluides avec un design qui est portable, léger et esthétique. Le modèle MacBook Air (M1, 2020) est également très performant, et si vous n’aimez pas le nouveau design de l’Air, le modèle M1 conserve la forme en coin familière.

Le nouveau modèle est un peu plus cher que le modèle 2020, mais en échange de ce surcoût, vous bénéficiez d’améliorations des performances, d’un nouveau design, d’améliorations de la batterie et de l’écran, d’un appareil photo de meilleure résolution, de plus d’options de RAM, d’options de couleurs supplémentaires et de la prise en charge de Spatial Audio.

Vous ne perdrez pas grand-chose en choisissant le MacBook Air M1, car les fonctionnalités supplémentaires, bien qu’agréables à avoir, ne sont pas nécessaires. La génération 2020 du MacBook Air reste un excellent appareil qui conviendra largement à beaucoup. Si votre budget vous permet d’opter pour le modèle le plus récent, vous ne serez pas déçu, mais le modèle précédent vous conviendra également.