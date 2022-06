Le SSD du MacBook Pro M2 est plus lent que celui du M1 !

Il semble que le modèle de base M2 du MacBook Pro 13 pouces d’Apple présente des vitesses de SSD inférieures à celles du modèle M1.

Le MacBook Pro M2 d’entrée de gamme d’Apple a des vitesses de SSD plus faibles que son homologue M1

Selon MacRumors, les YouTubers Max Tech et Created Tech ont tous deux testé le modèle de base M2 de 256 Go et ont constaté que les taux de lecture du SSD étaient environ 50 % plus faibles que ceux du MacBook Pro M1 de 256 Go. Selon les rapports, les taux d’écriture sont environ 30 % plus lents.

Max Tech a même démonté le MacBook Pro M2 de 13 pouces pour le tester et a découvert qu’Apple utilise une seule puce de stockage flash NAND. Les tests ont été effectués à l’aide du programme Disk Speed Test de Blackmagic. Deux puces NAND de 128 Go sont utilisées dans le MacBook Pro M1, et plusieurs puces peuvent permettre de meilleures vitesses de SSD simultanément.

Les modèles M2 MacBook Pro 13 pouces à stockage SSD plus important ne semblent pas être affectés par des vitesses SSD plus lentes. Un autre YouTuber utilisant un modèle M2 de 512 Go a effectué des tests et a découvert des vitesses comparables à celles du modèle M1, et la majorité des évaluateurs ont reçu des versions rapides de 1 To et n’ont rencontré aucun problème de vitesse.

Si la vitesse du SSD sur le MacBook Pro 13 pouces standard vous préoccupe, vous devrez débourser 200 $ de plus pour la variante plus rapide de 512 Go. Cependant, si vous êtes prêt à payer ce prix, vous devriez peut-être attendre et voir ce que le nouveau MacBook Air a à l’intérieur.

Le modèle de base coûtera légèrement moins cher à 1 199 $, mais s’il a des vitesses SSD plus lentes, il y a un modèle 512 Go qui coûte le même prix à 1 499 $ et qui inclura probablement les deux puces NAND. Le MacBook Air M2, contrairement au MacBook Pro M2, reçoit également une refonte importante, qui comprend de nouvelles couleurs, un écran plus grand, une webcam 1080p, et la recharge MagSafe.

Nous avons demandé à Apple de commenter les modifications apportées au SSD du MacBook Pro, et si nous recevons une réponse, nous vous le ferons savoir.