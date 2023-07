Apple GPT : découvrez Ajax, le secret d’Apple dans l’univers de l’IA

Apple GPT, aussi connu sous le nom d’Ajax, est le projet mystérieux sur lequel travaille la firme de Cupertino, préparée à s’aventurer dans le champ de bataille de l’intelligence artificielle (IA). Gardé sous clé, ce modèle d’IA génératif a suscité beaucoup de rumeurs.

Tout comme les géants de la technologie Microsoft, Google et OpenAI, Apple chausse ses bottes, prête à faire un bond dans le champ de bataille de l’intelligence artificielle (IA). Selon les rumeurs, l’entreprise basée à Cupertino travaille sur son propre modèle d’IA génératif, un projet enveloppé de mystère et gardé sous clé. Les initiés le chuchotent, il est baptisé « Apple GPT » ou « Ajax ».

Naviguer dans la jungle de l’IA : Le voyage ambitieux d’Apple

À l’image de Bing de Microsoft, Bard de Google et ChatGPT de OpenAI, Ajax marque l’entrée d’Apple dans les modèles de langage de grande envergure (MLG). Notamment, cette initiative en IA vise à rivaliser avec LLaMA 2 de Meta et d’autres modèles similaires qui profitent déjà de leur place sous les projecteurs du marché. Cependant, une question intrigante demeure – Comment le projet de Apple fonctionnera une fois dévoilé au monde ?

Tout comme avec leurs lunettes de réalité mixte Vision Pro, Apple fait des pas audacieux, cherchant à introduire une version supérieure de la technologie de l’IA. Ils sont en train de créer une plateforme innovante, une potentielle vache à lait pour le flux de revenus de l’entreprise.

Aux commandes de cette mission se trouvent John Giannandrea, le chef de l’apprentissage automatique et de l’IA chez Apple, et Craig Federighi, le principal directeur de l’ingénierie logicielle de l’entreprise. Bien qu’une date de lancement reste incertaine, l’expert d’Apple Mark Gurman indique que l’entreprise est prête à faire une annonce liée à l’IA en 2024.

Stratégie pour le long terme

Compte tenu du temps dont ils disposent, Cupertino a une chance en or d’élaborer des objectifs à court, moyen et long terme pour cette plateforme innovante. De plus, ils se concentrent sur l’intégration d’un facteur unique, d’un attrait magnétique, pour attirer les utilisateurs loin des acteurs établis sur le marché.

Le parcours passé d’Apple suggère que les chatbots seront la principale application de l’IA. Cependant, le titan de la technologie élargit son champ d’action, explorant diverses utilisations qui pourraient améliorer différents aspects de son écosystème de produits. Qu’il s’agisse d’améliorer les fonctionnalités de recherche, de peaufiner le système d’assistant virtuel ou de booster leur application de cartographie, Apple a exploité l’IA à diverses capacités. On parle aussi d’une possible mise à niveau de Siri, grâce à cette initiative en IA, mais les détails spécifiques restent enveloppés de mystère.

La prudence calculée de Tim Cook

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déjà montré des réserves quant à l’intégration de l’IA dans la suite de produits de l’entreprise. Cependant, il a laissé la porte ouverte à cette possibilité. Lors d’une réunion avec le personnel, Cook a souligné les nombreux problèmes à résoudre lorsqu’on traite avec l’IA. Plus tard, il a également reconnu, lors d’une interview sur Good Morning America, la popularité croissante des outils d’IA et la nécessité pour Apple de suivre le rythme.

Actuellement, ChatGPT est le seul chatbot basé sur l’IA disponible sur l’App Store, offrant des interactions conviviales avec un système digital sans avoir à visiter un site web.

Un chatbot en devenir : L’allié secret d’Apple

Dans un développement fascinant, Apple a commencé à utiliser un chatbot interne pour aider ses employés avec diverses tâches, comme le prototypage de futures fonctionnalités, la résumé de texte et la réponse aux questions basées sur les données. Il se trouve que le futur de Apple GPT pourrait résider dans l’amélioration du support client.

Bien que l’idée d’utiliser une IA générative pour le personnel de support AppleCare soit en considération, l’entreprise avance avec prudence, bien consciente des écueils. Les commentaires antérieurs de Tim Cook sur les « problèmes qui doivent être résolus » avec l’IA résonnent fortement dans ce contexte.

Pourtant, le géant de la technologie ne reste pas immobile, visant à avancer avec ses stratégies d’IA plus délibérément que Google ou Microsoft. Bloomberg laisse même entendre qu’une « annonce significative liée à l’IA » de la part d’Apple est à venir l’année prochaine.

Cependant, il y a de la sagesse dans leur prudence. Des entreprises comme Apple et Samsung ont apparemment averti leurs employés contre l’utilisation de chatbots en raison des risques de fuites d’informations et de la possible diffusion de fausses informations. Après tout, qui peut oublier l’avocat qui a subi un coup dur avec un mémoire fabriqué par ChatGPT ?

Néanmoins, Apple ne peut se permettre de prendre du retard dans l’espace de l’IA, surtout avec Meta et Samsung qui avancent à grands pas dans l’intégration de l’IA. Bien qu’Apple ait gardé un profil bas sur ses aspirations en matière d’IA, l’embauche de l’ancien chef de l’IA de Google, John Giannandrea, en 2018, suggère fortement que l’entreprise est prête à braver les eaux agitées de l’IA générative.

Il est clair qu’en entrant dans un monde de plus en plus dominé par l’IA, Apple est désireuse de tenir le coup, gardant ses cartes près de sa poitrine tout en planifiant soigneusement son prochain coup. Tous les regards sont désormais tournés vers Cupertino, impatients de voir ce qu’Ajax apportera à la table.