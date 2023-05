Bard : l’IA de Google qui rivalise avec ChatGPT

Bard, l’IA de génération de texte de Google, surpasse ChatGPT grâce à six fonctionnalités exceptionnelles. Disponible dans 180 pays, Bard offre une solution supérieure pour la création de contenu textuel.

Dans le domaine en constante évolution de l’intelligence artificielle, Google a introduit Bard, une IA de génération de texte qui vise à rivaliser avec ChatGPT d’OpenAI. Bard propose un ensemble de fonctionnalités puissantes qui le différencient de ses concurrents, en en faisant une option prometteuse pour la génération de contenu à partir de requêtes ou de questions. Cet article explorera les fonctionnalités de Bard et son impact potentiel sur le paysage de l’IA.

Base de données améliorée et réponses de qualité

Un avantage significatif de Bard par rapport à ChatGPT est son accès à une base de données vaste et constamment mise à jour. Alors que ChatGPT s’appuie sur des données Internet jusqu’en 2021, l’IA de Google exploite les ressources étendues de l’entreprise, ce qui lui permet de fournir des réponses plus précises et plus à jour. Cette base de connaissances complète permet à Bard de générer des réponses de haute qualité à un large éventail de requêtes.

Contenu condensé et connectivité Internet

Contrairement à ChatGPT, où les utilisateurs devaient parcourir plusieurs pages pour obtenir des informations, Bard condense le contenu pertinent en une seule réponse. De plus, tandis que ChatGPT propose des modèles gratuits et payants, la version gratuite de Bard ne dispose pas de connectivité Internet et est limitée aux informations disponibles jusqu’en 2021. En revanche, Bard se connecte en toute transparence à Internet, permettant aux utilisateurs d’obtenir des réponses mises à jour. De plus, Bard offre trois réponses alternatives, permettant aux utilisateurs de choisir le contenu qui correspond le mieux à leurs besoins et préférences.

Attribution des sources et liens

Un avantage significatif de Bard est sa capacité à fournir des attributions de sources et des liens. Alors que ChatGPT manque de transparence quant à ses sources, Bard suit l’exemple de Bing en reliant les sources qu’il référence. Cette fonctionnalité est précieuse pour les utilisateurs qui recherchent des informations supplémentaires, souhaitent citer des sources pour leur travail ou approfondir leurs recherches. La capacité de liaison de Bard améliore l’expérience utilisateur globale.

Intégration avec les outils Google

Bard facilite le transfert de contenu généré en proposant une fonctionnalité de clic unique pour exporter le texte vers Google Docs, Sheets ou Gmail. Cette intégration permet aux utilisateurs d’incorporer facilement le contenu généré par l’IA dans leurs plates-formes préférées, améliorant ainsi la productivité et l’efficacité du flux de travail.

Résumés de qualité supérieure et prise en charge des langues

Bard excelle dans la génération de résumés de haute qualité, notamment pour les textes plus longs. Alors que ChatGPT éprouve des difficultés avec les résumés et produit souvent du contenu inventé, Bard propose des résumés plus complets et précis. De plus, bien que Bard ne prenne actuellement en charge que l’anglais, le japonais et le coréen, les utilisateurs peuvent utiliser

Comment accéder à Bard

Bard, qui utilise le modèle linguistique PaLM 2 de Google prenant en charge 100 langues, permet actuellement uniquement des interactions en anglais, japonais et coréen. Cependant, il est possible d’utiliser des outils de traduction dans votre navigateur pour faciliter les interactions dans d’autres langues.

Pour accéder à cette plateforme, le processus de demande est le suivant :

Rendez-vous sur bard.google.com dans votre navigateur. Connectez-vous à l’aide de votre compte Google. Une page de démarrage s’ouvrira, où vous devrez cliquer sur le bouton « Essayer Bard ». Un texte apparaîtra vous demandant d’accepter les termes et conditions. Après les avoir lus attentivement, vous devrez les accepter. Une notification indiquant que Bard est une expérience sujette à des erreurs s’affichera. Après avoir accepté cette notification, la plateforme sera activée et vous pourrez y accéder.

Conclusion

Bard, l’intelligence artificielle de génération de texte de Google, se présente comme un concurrent redoutable de ChatGPT d’OpenAI. Grâce à sa base de données améliorée, ses réponses à jour, son attribution des sources et son intégration avec les outils Google, Bard offre aux utilisateurs une plateforme puissante pour la génération de contenu. Bien qu’elle soit actuellement disponible dans un nombre limité de langues, l’impact potentiel de Bard sur la génération de contenu et la recherche est significatif. Alors que le domaine de l’IA continue d’évoluer, nous pouvons nous attendre à de nouvelles avancées et développements de la part de Google et d’OpenAI, améliorant les capacités des modèles d’IA et révolutionnant notre manière d’interagir avec les systèmes d’IA. L’avenir promet de nouvelles opportunités passionnantes dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Que pensez-vous de l’arrivée de Bard, l’intelligence artificielle de génération de texte de Google, en tant que concurrent de ChatGPT ? Croyez-vous que les fonctionnalités améliorées de Bard, telles que l’accès à une base de données étendue, la condensation du contenu et l’intégration avec les outils Google, lui donnent un avantage sur ChatGPT ? Comment pensez-vous que cette évolution de l’IA impactera la génération de contenu et la recherche dans le futur ?