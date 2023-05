L’IA révolutionne l’impression 3D grâce à une simple phrase humaine

Dans une avancée révolutionnaire, les chercheurs d’OpenAI ont réussi à créer un système d’intelligence artificielle (IA) capable de générer des modèles 3D à partir d’une seule phrase fournie par un être humain. Cette technologie de pointe, appelée Shap-E, a le potentiel de révolutionner le monde de l’impression 3D en matérialisant des designs virtuels sous forme d’objets physiques. Bien que les prototypes actuels aient des limitations, cette avancée ouvre des perspectives passionnantes pour les designers et les créateurs

L’IA Shap-E : Combler le fossé entre le virtuel et le physique

Shap-E, un nouveau modèle d’IA génératif développé par OpenAI, a la capacité de produire des objets tangibles en 3D pouvant être manipulés et rendus dans des fichiers adaptés aux imprimantes 3D. Contrairement aux modèles d’IA précédents qui génèrent principalement des images et du texte sur des écrans, Shap-E va plus loin en créant des représentations physiques de designs virtuels. En exploitant les instructions fournies par l’utilisateur, cette technologie permet à l’IA de générer des modèles entièrement basés sur l’apport humain.

Défis et limites actuels

Bien que Shap-E démontre un grand potentiel dans la production d’images 3D, il rencontre encore certains défis. L’une des principales limites réside dans la résolution relativement faible des modèles générés et dans les imperfections occasionnelles telles que les déformations. Le style actuel de modélisation ne répond pas à la qualité requise pour faire progresser le développement d’objets virtuels. Cependant, ces limites peuvent être surmontées grâce à des améliorations ultérieures des capacités de l’IA et des progrès en matière de résolution.

Impressionnant ! Une phrase suffit à créer des objets en 3D grâce à l’IA.

Applications de Shap-E dans l’impression 3D

Malgré ses limites actuelles, Shap-E offre des perspectives pour diverses applications pratiques, en particulier dans le domaine de l’impression 3D. Une fois affinée, cette technologie pourrait permettre la création de projets imprimés en 3D uniquement guidés par les instructions fournies par les utilisateurs. Cette technologie a le potentiel de rationaliser le processus de transformation des designs virtuels en objets physiques, les rendant ainsi plus accessibles aux designers et aux créateurs.

Le rôle de la puissance de calcul

Les capacités des systèmes informatiques actuels ont encore des marges d’amélioration pour atteindre des niveaux optimaux. La vitesse à laquelle les créations de l’IA sont générées est une considération importante, et il est prévu que les développements futurs se concentrent sur l’augmentation des vitesses de traitement. Par exemple, Shap-E prend actuellement environ 15 secondes pour terminer son opération lorsqu’il est utilisé sur un dispositif doté d’un puissant processeur graphique tel que le NVIDIA V100.

Diversification des possibilités : création d’objets 3D à partir de photographies

En plus de Shap-E, NVIDIA a développé une technologie appelée « GET3D ». Ce modèle d’IA, formé à l’aide d’un million d’images, se spécialise dans la transformation de photographies en versions 3D des objets représentés. Contrairement à Shap-E, il ne génère pas d’objets animés en 3D. Les utilisateurs fournissent simplement au modèle d’IA une photographie, et celui-ci traite l’image pour créer une représentation en 3D. GET3D peut produire jusqu’à 20 objets par seconde avec une seule carte graphique, simplifiant ainsi le travail des artistes et des créateurs de contenu.

Améliorer le réalisme et l’efficacité

En exploitant la technologie de l’IA, le processus de création de mondes virtuels 3D détaillés peut être considérablement accéléré. NVIDIA souligne que la modélisation manuelle d’un monde virtuel 3D reflétant fidèlement la diversité du monde réel est une tâche chronophage. Cependant, avec des technologies basées sur l’IA telles que Shap-E et GET3D, l’efficacité de la génération de modèles 3D réalistes peut être améliorée. Par exemple, capturer une photographie d’un objet réel et la traiter à l’aide d’algorithmes d’IA pourrait donner une version personnalisable et modifiable de cet objet, facilitant la modélisation 3D.

Conclusion

La récente avancée technologique en matière d’IA, illustrée par Shap-E et GET3D, marque une étape importante dans l’intersection entre l’intelligence artificielle et l’impression 3D. Bien qu’il reste des défis à surmonter, tels que l’amélioration de la résolution et le raffinement du processus de modélisation, ces avancées ouvrent la voie à un avenir où les designs virtuels se transforment sans effort en objets physiques. À mesure que les chercheurs affinent ces modèles d’IA et que la puissance de calcul progresse, nous pouvons nous attendre à voir de nouveaux progrès dans le rapprochement des mondes virtuel et physique, permettant des processus d’impression 3D plus efficaces et accessibles.