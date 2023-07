TikTok ouvre la porte aux messages textuels : comment faire ?

Nous connaissons tous très bien l’univers vertigineux de TikTok avec ses vidéos rapides et ses carrousels de photos pétillantes, mais les vents du changement soufflent. TikTok s’ouvre maintenant au monde écrit avec sa mise à jour toute neuve, remuant un tout nouveau pot de possibilités sur cette plateforme de plus en plus diversifiée.

La dernière nouvelle du coin de TikTok, c’est que les publications textuelles ont maintenant leur propre scène. Non plus confinées aux commentaires, descriptions ou légendes de vidéos, les textes sortent avec leur propre éditeur personnalisé, grouillant de choix de polices et de fonds. En un mot, TikTok change la donne, mettant les textes sur le devant de la scène dans le but d’enrichir la création de contenu.

Un regard sur le nouveau format de publication textuelle de TikTok

Le format de publication textuelle remanié n’est pas qu’un simple ajustement esthétique ; c’est une clé pour ouvrir un éventail de nouvelles portes créatives pour les utilisateurs de TikTok. Pensez aux contes, poésies, recettes et autres contenus textuels qui ont maintenant leur chance de briller. Contrairement aux Stories éphémères auxquelles nous sommes habitués sur d’autres plateformes, les publications textuelles de TikTok revendiquent la même présence que les publications vidéo, leur conférant une présence plus permanente et stimulant l’engagement et l’interaction des utilisateurs.

Les créateurs en herbe qui se demandent comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité n’ont qu’à lancer l’application, appuyer sur le bouton de création et sélectionner « Texte ». Le message est clair : les caméras peuvent prendre un repos. Les utilisateurs ont alors un canevas vierge à leur disposition pour laisser leurs mots s’écouler.

Les outils de montage de TikTok : enjoliver vos textes

Vous cherchez à ajouter un peu plus de peps à vos publications textuelles ? TikTok a ce qu’il vous faut avec un assortiment d’outils de montage conçus pour donner à vos publications un coup de pied visuel. Tout comme la boîte à outils des stories d’Instagram, l’éditeur de texte de TikTok déroule le tapis rouge pour une variété de polices, offrant un véritable festin d’options de couleur et de taille.

Il y a plus dans le paquet : les utilisateurs peuvent inverser la couleur de fond, essayer divers designs, ou même coller des autocollants pour un effet supplémentaire. En accord avec les racines musicales de TikTok, les sons et mélodies peuvent être superposés aux publications textuelles, tout comme ils le sont dans les vidéos et les carrousels de photos.

Le hic ? Il y a une limite de 1 000 caractères, qui pousse les créateurs à rédiger des publications concises et percutantes qui peuvent tenir leur place dans l’écosystème rapide de TikTok.

Les « Creative Challenges » de TikTok : un bouleversement de la monétisation ?

Non content de se reposer sur ses lauriers, TikTok lance une autre fonctionnalité appelée « Creative Challenges« , destinée à stimuler les perspectives de monétisation pour ses créateurs. Cette nouvelle fonctionnalité favorise un environnement où les créateurs peuvent proposer leur contenu à des marques avides d’une part du gâteau TikTok.

Les prix ne sont pas uniquement pour la créativité, cependant. Les marques auront les yeux rivés sur les vues, les likes, les clics et les conversions pour distinguer les gagnants, qui obtiendront ensuite une part des revenus publicitaires des produits ou services promus sur TikTok.

En somme, les récentes mises à jour de TikTok soulignent sa métamorphose en tant que plateforme, ouvrant de nouvelles voies pour que les créateurs puissent déployer leurs muscles créatifs et se connecter avec leur public. Alors que le paysage des médias sociaux continue d’évoluer et de changer, nous pouvons anticiper de nouvelles fonctionnalités passionnantes et des avenues pour les créateurs de contenu à l’horizon. Alors, gardez les yeux ouverts et vos jus créatifs en mouvement !