Bumble lance une application BFF distincte pour la mise en relation avec des amis

Bumble, la célèbre entreprise d’application de rencontres, a étendu ses activités dans le domaine de l’amitié avec une nouvelle application indépendante appelée « Bumble pour les amis », une sorte de système de copains cybernétiques qui est en train de trouver un écho favorable aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans cinq autres pays.

En se balançant sur les vents du changement, Bumble s’est toujours vanté d’être plus qu’une simple application de rencontres. Remontez en 2016, lorsque Bumble a lancé son mode BFF dans l’application principale. Aujourd’hui, elle repousse les limites avec une application indépendante qui offre une plateforme aux utilisateurs pour trouver des relations platoniques. Ouais, c’est ça. Pas d’histoires d’amour ici, juste de la bonne vieille amitié !

Pour ceux d’entre vous qui se demandent comment ça marche, voici le détail : l’application Bumble pour les amis est gratuite à télécharger depuis l’App Store et Google Play. Mais comme la plupart des choses dans la vie, il y a un côté premium. Des achats in-app débloqueront un tas de fonctionnalités, comme des swipes illimités, des filtres avancés, et des boosts pour être mieux remarqué. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez personnaliser votre profil pour refléter vos centres d’intérêt et le type d’amis que vous recherchez.

L’application a cependant causé un peu de remous parmi son groupe de test. Certaines personnes sont vexées qu’elle limite les amitiés aux personnes qui s’identifient au même sexe. En réponse, Bumble a promis d’évaluer des changements potentiels, espérant ouvrir plus de moyens pour les membres de se connecter avec n’importe quel type d’ami.

Dans l’esprit de la connexion, Bumble introduit également une fonctionnalité de chat de groupe. Les utilisateurs peuvent créer un chat de groupe à partir de l’onglet conversations, ajouter une ligne d’objet et inviter deux correspondances ou plus. La société a été un peu discrète sur la manière dont elle limitera le groupe à la seule planification et non au bavardage général. Mais hé, n’est-ce pas le plaisir de découvrir ?

Maintenant, avant que certains d’entre vous, romantiques sournois, pensent à manipuler le système, sachez ceci : Bumble assure que l’application BFF respecte les mêmes directives de modération et de sécurité que l’application principale. Les utilisateurs peuvent signaler tout individu épris d’amour qui tente d’utiliser l’application BFF à des fins romantiques.

Si l’on regarde la situation dans son ensemble, la nouvelle aventure de Bumble n’est pas sans concurrents. D’autres applications de création d’amitié comme Yubo, LMK, Wink, Wizz, Swipr, et Hoop cherchent à attirer l’attention des utilisateurs, créant un champ de bataille intrigant dans l’arène de l’amitié numérique.

Alors que Bumble navigue dans ces nouvelles eaux, il est clair qu’ils cherchent à construire plus que des relations romantiques. La vraie question est : cette application sera-t-elle la nouvelle ruche où les amitiés fleurissent ? Seul le temps, et quelques millions de swipes, le diront.

L’histoire de Bumble : l’exploration du succès de l’application de rencontre féministe en 2023

Découvrez en profondeur le parcours de Bumble, l’application de rencontre innovante qui change la donne en permettant aux femmes de faire le premier pas dans le monde des rencontres en ligne.

Ah, Bumble, la ruche des rencontres numériques. Un endroit où les prétendants potentiels virevoltent sur votre écran, tels des abeilles bourdonnant autour d’une fleur en pleine éclosion. C’est une danse de cour moderne, une sorte de ballet, où la femme prend les devants.

Fondée par Whitney Wolfe Herd, qui a également cofondé Tinder, Bumble est une application de rencontres et de réseautage en ligne avec une petite subtilité. Contrairement à la plupart des applications de rencontres, seules les utilisatrices peuvent faire le premier pas dans les matchs hétérosexuels. Un brin de nouveauté, n’est-ce pas ? Cette caractéristique a valu à Bumble son étiquette d' »application de rencontre féministe ».

La genèse de Bumble remonte à l’époque où Whitney Wolfe Herd a quitté Tinder. S’associant avec Andrey Andreev, ils ont lancé une nouvelle entreprise avec Bumble au cœur de celle-ci. Wolfe Herd a dirigé les opérations en tant que fondatrice et PDG, avec Andreev en tant qu’investisseur principal. Née de ce partenariat, Bumble a été lancée en décembre 2014, apportant une nouvelle saveur au monde des rencontres en ligne.

Oh, et avons-nous mentionné qu’en 2021, Bumble comptait une base d’utilisateurs impressionnante de 42 millions ? On peut parler d’abeilles qui affluent vers le pot de miel !

L’un des points forts de Bumble est sa polyvalence. Ce n’est pas seulement pour les rencontres ; c’est aussi une plateforme pour se faire des amis et pour le réseautage professionnel. Bumble Bizz, le segment de réseautage professionnel de l’application, a été lancé en 2017. Dans la même veine, Bumble BFF a été introduit pour ceux qui cherchent à se faire des amis.

Le concept derrière Bumble est simple. Les utilisateurs se voient présenter des profils de prétendants potentiels. Ils peuvent balayer à gauche pour rejeter un candidat ou à droite pour indiquer leur intérêt. S’il y a correspondance, alors, dans les couples hétérosexuels, c’est à la femme de faire le premier pas.

Bumble a ajouté une fonction de vérification de photo en 2016, devenant la première application de rencontre à le faire aux États-Unis. Cet outil aide à garantir que les utilisateurs sont bien ceux qu’ils prétendent être, ajoutant une couche supplémentaire de confiance et de sécurité à la plateforme. Maintenant, ça, c’est quelque chose qui vaut la peine de bourdonner !

La popularité de l’application a explosé pendant la pandémie, avec une augmentation de 84 % des appels vidéo passés entre les utilisateurs. Cela prouve l’adaptabilité et la pertinence de Bumble en période de changement.

Bien sûr, aucune histoire n’est sans son drame. Bumble a brièvement suspendu son filtre de préférence politique en janvier 2021 après que certains utilisateurs auraient prétendument utilisé la fonction pour identifier et signaler les individus impliqués dans l’assaut du Capitole des États-Unis.

La plateforme propose également un abonnement payant, Bumble Boost, qui donne accès à des fonctionnalités premium. Celles-ci comprennent la Beeline (une liste d’utilisateurs qui vous ont aimé), Rematch (garder des matchs expirés dans votre file d’attente pendant 24 heures supplémentaires), et Busy Bee (permettant des prolongations illimitées de 24 heures pour les matchs).

Dans le grand schéma des choses, Bumble est bien plus qu’une simple application de rencontres. C’est un symbole de changement dans une société aux règles hétéronormatives bien ancrées. En permettant aux femmes de prendre le contrôle des conversations, Bumble autonomise les femmes et renverse les normes traditionnelles des rencontres.

Alors, que réserve l’avenir à cette ruche féministe ? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre : cette abeille bourdonnante n’est pas prête de disparaître de sitôt.