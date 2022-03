Comment envoyer des photos sur WhatsApp sans perdre la qualité

De nombreux consommateurs ignorent qu’il est possible de transmettre des photos en haute résolution sur WhatsApp (ou sans perte de netteté). La compression est généralement bénéfique, bien qu’elle présente certains inconvénients.

Logo de WhatsApp.

Considérez le scénario suivant : vous souhaitez distribuer des fichiers multimédias dans la meilleure qualité possible au sein d’un groupe WhatsApp. Comment y parvenir ? Vous êtes-vous déjà demandé comment améliorer la qualité des images partagées sur WhatsApp ?

WhatsApp diminue automatiquement la clarté de l’image afin de réduire la taille du téléchargement. Finalement, toutes les photos que vous avez prises lors de vos fantastiques vacances sembleront avoir été prises avec un appareil photo de smartphone de 2MP. De plus, l’envoi de fichiers aussi énormes n’est ni pratique ni facile pour l’internaute commun.

Par conséquent, la question est de savoir s’il est possible de communiquer des photos non compressées en utilisant WhatsApp. Oui, c’est possible, et de différentes manières.

Méthode 1 : Envoyez l’image originale via WhatsApp en la renommant

Ouvrez un navigateur de fichiers et changez le nom de l’image à envoyer de image.jpg (ou .png ou .jpeg) en image.pdf ou image.doc.

Le navigateur peut afficher un message d’avertissement après le renommage. Ignorez-le et continuez.

Maintenant, l’image spécifique est convertie en un fichier pdf/doc. Vous pouvez facilement joindre ce fichier comme un document et l’envoyer au destinataire.

Maintenant, le destinataire devrait être invité à renommer image.pdf en image.jpg en utilisant l’explorateur de fichiers.

Méthode 2 : Créer plusieurs photos au format ZIP

Cette fonction est utile lorsque vous avez plusieurs images à envoyer. Le destinataire ne doit pas renommer chaque fichier si vous utilisez cette méthode de compression.

Pour cette méthode, vous devez ouvrir le gestionnaire de fichiers ou un autre outil de compression tiers pour compresser un dossier entier d’images à envoyer.

Joignez maintenant ce ZIP comme document ou partagez-le directement à partir du gestionnaire de fichiers.

Le récepteur doit le dézipper à l’autre extrémité.

La taille de l’image ne sera pas réduite et la clarté restera donc intacte.

Méthode 3 : Attachez directement comme un document dans WhatsApp

Cette méthode est assez simple. Il suffit d’ouvrir WhatsApp et d’aller sur le profil du destinataire.

Choisissez maintenant d’attacher comme document et l’explorateur de fichiers s’ouvrira.

À partir de là, sélectionnez Browse other documents and upload a folder of images dans le menu.

Cela permettra de télécharger directement l’ensemble du dossier sous forme de document.

Les images seront envoyées sans aucune compression.

Méthode 4 : Téléchargement dans le nuage et partage de liens