L’histoire derrière le premier logo d’Apple

L’histoire derrière le premier logo Apple est intéressante. Ronald Wayne, l’un des cofondateurs d’Apple, a créé le logo comme une représentation de la loi de la gravité qui s’inspire de la loi de l’équilibre.

Voici à quoi ressemblait le premier logo Apple

L’emblème d’Apple est l’un des plus reconnaissables du secteur technologique. La pomme croquée est le symbole de la firme de Tim Cook. Cependant, cela n’a pas toujours été l’image de l’entreprise.

Le logo initial comprenait une photo d’Isaac Newton et a été créé en 1976 par Ronald Wayne, l’un des cofondateurs d’Apple avec Steve Wozniak et Steve Jobs. Newton apparaissait sur l’image, qui n’a été utilisée qu’un an, avec le pommier, le nom de l’entreprise et un slogan qui disait : « un esprit naviguant toujours sur les océans mystérieux de la pensée ».

« J’étais conscient à l’époque que je créais un logo pour le dix-neuvième siècle, pas le vingtième, mais c’était agréable. Tout ce que nous avons fait au début était à des fins de divertissement » a rappelé le créateur du logo dans une interview de 2017 avec Vice.

Il a déclaré qu’il avait l’impression d’être dans l’ombre de géants à l’époque, faisant référence à Jobs et Wozniak, qui étaient de 20 ans ses cadets.

Ronald Wayne, créateur du premier logo Apple

« En conséquence, j’ai créé ce gribouillis à la plume. Alors que j’essayais de représenter Newton et la pomme, une idée brillante m’est venue. Il était surtout un analyste des sciences naturelles. Il s’est intéressé à l’optique et à la gravité. Il a composé un traité décrivant la mécanique et les mathématiques, ainsi que la raison pour laquelle les boulets de canon agissent comme ils le font. Newton et la pomme servent de catalyseur au concept. Woz et Jobs étaient membres d’une organisation d’amateurs dédiée à la conversion d’ordinateurs commerciaux en ordinateurs personnels. De plus, Woz se concentrait sur la conception de circuits ultra-simples. Jobs a insisté sur le terme « pomme », et j’ai établi un parallèle avec le fruit de Newton « Wayne a clarifié.

Comme le design devait représenter le cœur de la science, il a considéré Newton comme le scientifique pertinent du sujet. De plus, il l’a relié directement à la pomme au centre des concepts. Bien que le concept soit fantastique et agréable, l’image a été entièrement mise à jour et remplacée par la pomme mordue en l’espace d’un an. Non seulement Newton a abandonné l’image d’Apple, mais il a également abandonné le concepteur du logo de la société.

En effet, Wayne n’a travaillé pour l’entreprise que quelques semaines. Lorsqu’il est parti, il a vendu une participation de 10 % dans l’entreprise pour 800 USD. Plus tard dans l’année, il a signé un document dans lequel il renonçait à toute autre réclamation financière. S’il avait conservé sa participation dans Apple, il vaudrait aujourd’hui plusieurs milliards de dollars.

Comment le logo actuel a été conçu

En 1977, le graphiste Rob Janoff est chargé de créer le nouveau logo de l’entreprise. C’est ainsi qu’est née la pomme croquée. Il a été décidé qu’elle devait avoir une morsure afin d’éviter d’être confondue avec une cerise ou une tomate.

Rob Janoff a conçu le célèbre logo de la pomme croquée.

Une autre possibilité est qu’il s’agissait d’une métaphore de la notion de « manger le fruit de la sagesse ». En outre, on considère qu’il s’agit d’un hommage à Alan Turing, un prodige de l’informatique qui s’est suicidé en croquant une pomme contenant du cyanure. Cette histoire a toutefois été réfutée à de multiples reprises.

D’autre part, les couleurs du logo étaient destinées à suggérer que les ordinateurs Apple II comportaient des écrans couleur. Lorsque l’iMac a été introduit en 1998, le logo est passé à une version monochrome. C’était le début de la silhouette noire, qui est restée pendant des années jusqu’à être remplacée par un gris perle.