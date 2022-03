Conseils de Jeff Bezos à ceux qui créent ou vont créer une entreprise

Jeff Bezos est l’une des personnes les plus riches du monde. Il a gagné son argent pendant plusieurs années avec Amazon, Blue Origin et le Washington Post. Pour arriver à cette position, il a suivi un certain nombre d’étapes, qu’il exhorte tous ceux qui ont une entreprise à suivre également.

Conseils de Jeff Bezos aux entrepreneurs et à ceux qui envisagent de lancer une entreprise

Au milieu de l’année 2021, il a démissionné de son poste de président d’Amazon et a été remplacé par Andy Jassy, qui avait précédemment occupé le poste de PDG d’Amazon Web Services. Il a publié une dernière communication avec les actionnaires avant son départ, dans laquelle il a souligné ses expériences en offrant des conseils.

En outre, dans une interview accordée à Business Insider en 2018, il a évoqué d’autres suggestions pour les entreprises et pour éviter les gaffes coûteuses.

Faire le grand saut

« Lorsque vous atteignez 0, pratiquement toutes les choses que vous regrettez sont des choses que vous n’avez pas faites. Vous regretterez rarement d’avoir tenté quelque chose qui n’a pas fonctionné » a déclaré le magnat.

Il conseille de ne pas avoir peur, d’éviter de trop réfléchir et de passer à l’action. Il faut savoir que Jeff Bezos a travaillé dans le secteur de l’investissement à New York jusqu’à ce qu’il se lasse et décide de créer sa propre entreprise.

« C’est quelque chose que j’ai toujours désiré, même quand j’étais enfant. Je fais partie de ces personnes qui, lorsqu’elles sont confrontées à quelque chose, réfléchissent immédiatement à la manière de l’améliorer », a-t-il déclaré.

Être fidèle au projet

Enfin, l’entrepreneur a souligné l’importance de s’engager dans un projet après avoir fait le choix d’en lancer un. Il estime qu’un des avantages est d’avoir autour de soi des personnes qui vous aideront à défendre la notion.

« Lorsque vous avez des personnes qui se soucient de vous et vous soutiennent, comme je l’ai eu avec mes parents et mes grands-parents, vous commencez à prendre des risques car vous savez que, quoi qu’il arrive, quelqu’un vous aidera à vous relever si vous tombez. »

En outre, les concepts clés de leadership qui constituent le fondement de leurs entreprises ont été conservés par les PDG après leur départ officiel d’Amazon.

L’obsession du client

Les leaders commencent par le consommateur et remontent jusqu’à lui. Ils font un effort concerté pour gagner et conserver la confiance du client. Si les leaders sont conscients de leur concurrence, ils sont obsédés par leurs consommateurs.

Propriété

Les propriétaires sont des leaders. Ils considèrent le long terme et ne font pas de gains à court terme au détriment de la valeur à long terme. Ils représentent l’ensemble de l’entreprise, pas seulement leur propre équipe. Ils ne disent jamais : « Ce n’est pas ma responsabilité ».

Inventer et simplifier

Les leaders ont besoin et attendent de leurs employés de la créativité et de l’inventivité, et ils sont constamment à la recherche de moyens de simplifier. Ils sont ouverts sur l’extérieur, toujours à l’affût d’idées nouvelles, et ne sont pas limités par l’adage « pas inventé ici ». En essayant de nouvelles choses, nous acceptons la possibilité d’être incompris pendant un certain temps.

Ils ont raison, tout à fait

Les leaders ont souvent raison. Ils ont un sens aigu du jugement et une intuition solide. Ils recherchent des points de vue alternatifs et s’efforcent de discréditer les leurs.

Apprenez et soyez curieux

Les leaders ne cessent d’apprendre et cherchent constamment à s’améliorer. Ils sont curieux des nouvelles possibilités et prennent des mesures pour les étudier.

Embaucher et développer les meilleures personnes

À chaque nouvelle embauche et promotion, les dirigeants relèvent la barre des performances. Ils reconnaissent facilement les excellents talents et les encouragent dans toute l’entreprise. Les leaders forment des leaders et prennent au sérieux leur rôle de coach. Nous innovons des systèmes de développement tels que Career Choice au nom de nos travailleurs.

Insister sur les normes les plus élevées

Les leaders maintiennent indéfectiblement des normes élevées ; beaucoup peuvent penser que ces normes sont déraisonnables. Les leaders poussent constamment leur personnel à créer des biens, des services et des procédures de haute qualité. Les leaders garantissent que les défauts ne sont pas transmis aux autres employés et que les problèmes sont résolus de façon permanente.

Voyez les choses en grand

Considérez ce qui suit : Penser petit est une prophétie auto-réalisatrice. Les leaders établissent et expriment une vision audacieuse qui incite à l’action. Ils pensent de manière créative et recherchent des méthodes novatrices pour aider les clients.

Prédisposition à l’action

Dans le monde des affaires, la rapidité est essentielle. De nombreux choix et comportements sont réversibles et ne nécessitent pas de grandes recherches. Nous apprécions la prise de risque prudente.

La frugalité

Réaliser plus avec moins. Les contraintes favorisent la créativité, l’autosuffisance et l’innovation. Aucun point supplémentaire ne sera accordé pour l’augmentation des effectifs, la taille du budget ou les dépenses fixes.

Gagner en confiance

Les leaders portent une attention particulière aux détails, parlent franchement et traitent les gens avec dignité. Ils se critiquent verbalement, même lorsqu’il est difficile ou gênant de le faire. Les leaders ne croient pas que leur propre odeur corporelle ou celle de leur équipe sentent le parfum. Ils s’imposent, ainsi qu’à leurs équipes, des normes plus élevées.

Plongez au fond des choses

Les leaders travaillent à tous les niveaux, sont méticuleux dans leur attention aux détails, effectuent des vérifications périodiques et se méfient lorsque les chiffres et les anecdotes sont contradictoires. Ils sont capables de mener à bien n’importe quel travail.

Avoir une colonne vertébrale ; être en désaccord et faire des compromis

Les leaders doivent s’opposer poliment aux choix avec lesquels ils ne sont pas d’accord, même s’il est douloureux ou épuisant de le faire. Les leaders sont sûrs d’eux et tenaces. Ils ne font aucune concession au nom de la cohésion sociale. Ils sont totalement dévoués une fois que la décision est prise.

Obtenir des résultats

Les leaders se concentrent sur les intrants essentiels de leur entreprise et s’assurent qu’ils sont livrés avec la qualité appropriée et dans les délais. Indépendamment des échecs, ils s’adaptent à la situation et ne font jamais preuve de complaisance.