La version bêta de WhatsApp UWP utilise désormais les contrôles natifs de Windows 11.

Depuis un certain temps maintenant, une version bêta de WhatsApp UWP est disponible en téléchargement, et il semble qu’elle soit sur le point d’obtenir une mise à jour présentant des améliorations de conception de Windows 11. Contrairement aux versions de bureau ou en ligne de WhatsApp, la version UWP est construite sur WinUI et XAML, et son interface évolutive est compatible avec tous les facteurs de forme exécutant Windows 10 ou plus.

La version bêta UWP de WhatsApp a utilisé des boutons et des menus de l’ère Windows 10, mais avec la mise à jour de cette semaine, l’interface a finalement changé. Le nouveau WhatsApp UWP adhère maintenant à l’interface native de Windows 11, ce qui signifie que les boutons tels que « Supprimer » ou « Supprimer pour tout le monde » utiliseront les contrôles WinUI 2.6.

Quelles sont les autres nouveautés de cette version ? Bien que WhatsApp UWP soit encore en version bêta et qu’il s’agisse d’une minuscule mise à niveau, il y a un certain nombre d’améliorations de conception modestes. Par exemple, les alertes et les pages de compte ont maintenant des caractéristiques similaires à celles vues dans Windows 11.

De même, la boîte de dialogue WhatsApp a été redessinée pour inclure des fonctionnalités plus modernes. Ce nouveau style est perceptible sur l’ensemble du client WhatsApp Universal Windows Platform, et il apparaît mieux sur Windows 11. D’autres modifications importantes incluent l’ajout du traitement WinUI 2.6 pour les écrans d’appel vidéo et d’appel vocal.

Malheureusement, cette version n’a pas de nouvelle fonctionnalité, et l’apparence redessinée de WhatsApp a été créée pour correspondre aux effets acryliques translucides de Windows 11. La prise en charge de la boîte de dialogue remaniée est peut-être la caractéristique la plus bénéfique de cette dernière version de l’application.

Un examen plus approfondi de la version bêta de la plateforme universelle Windows de WhatsApp

Comme nous l’avons vu précédemment, la version bêta de WhatsApp est une application Universal Windows Platform, ce qui signifie qu’elle permet la synchronisation en arrière-plan et que les alertes s’afficheront dans le Centre d’action avec des actions cliquables.

De même, la version UWP de WhatsApp prend en charge les appels audio et vidéo, ce qui signifie que vous pouvez lancer ou rejoindre des appels sans utiliser votre appareil mobile.

Bien que le client UWP de WhatsApp soit plus rapide que le client web wrapper, il s’agit toujours d’une version bêta en cours de développement, et l’expérience peut être problématique.