Principales plateformes sécurisées pour сonvertir Ethereum, Bitcoin et Litecoin

Le marché des crypto monnaies a connu un boom en décembre 2020. La montée en flèche des prix a attiré de nombreux nouveaux participants, désireux d’investir et de commercer dans ce domaine. Le bitcoin atteint de nouveaux sommets et d’autres monnaies populaires, notamment ETH et LTC, ne sont pas loin derrière. Cela contribue à la fois au développement du marché et des infrastructures.

De plus en plus d’outils pratiques pour échanger des crypto monnaies apparaissent sur le marché. Cet article porte sur les moyens de convertir des monnaies. Donc, si vous faites partie de ces nouveaux venus enthousiastes qui ont un désir ardent de se lancer dans le trading de crypto monnaies, poursuivez votre lecture.

Services centralisés

Il existe de nombreuses grandes plateformes centralisées d’échange de crypto monnaies. Les grands acteurs ont généralement des comptes sur ces sites. Ils stockent des fonds sur les CEX (plateforme d’échange centralisées) et négocient. Ces services exigent toujours la vérification de l’identité des utilisateurs.

Si vous souhaitez commencer votre parcours de trading sur l’un des CEX, vous devrez passer la procédure d’enregistrement et de vérification KYC. L’ensemble du processus de contrôle de votre identité prendra plusieurs jours. N’oubliez pas que les prix des monnaies populaires comme BTC, ETH et LTC changent très rapidement.

Par conséquent, ce serait une mauvaise décision d’attendre si longtemps. Ne vous précipitez pas car il existe un moyen plus rapide et plus simple d’échanger des pièces — DEX. Nous allons donc vous fournir une liste des meilleures plateformes d’échange centralisées.

Top 5 des échanges centralisés

Binance

Coinmama

Kraken

Coinbase

CEX.io

Les échanges décentralisés

Comme vous l’avez peut-être deviné, ces sites n’impliquent ni vérification de votre identité ni enregistrement. Ainsi, non seulement vous gagnez du temps, mais vous conservez également l’anonymat. Vous ne stockez pas vos pièces sur les plateformes décentralisées, les fonds ne font que passer d’un utilisateur à l’autre. En d’autres termes, en utilisant ces services, vous ne risquez pas de perdre votre argent à cause d’attaques de pirates informatiques. Un autre avantage des plateformes décentralisées est la grande rapidité des échanges — vous pouvez échanger des pièces en quelques minutes.

TOP 5 des échanges décentralisés

NetEx24

WmExpress

I-Obmen

365Cash

Godex

À notre avis, le dernier service de la liste est le plus adapté aux débutants. Alors, regardons de plus près comment eth en bitcoin échanger sur Godex.io.

Comment utiliser la calculatrice Godex

Godex.io a une interface très pratique. Le site ne demande pas de commissions supplémentaires et vous ne serez pas confronté à des frais cachés pendant le processus de conversion. Tout est clair et transparent sur Godex. Le site est protégé contre les attaques DDoS, vous ne devez donc pas vous inquiéter de la sécurité de vos fonds. L’outil principal de Godex est une calculatrice, vous la trouverez sur la page d’accueil.

Comme vous pouvez le voir, la calculatrice comprend deux colonnes pour les pièces. Sur celui de gauche, vous devez choisir la pièce que vous souhaitez vendre, et sur celui de droite — la pièce que vous souhaitez acheter. Une fois cela fait, passez à autre chose et laissez la plateforme analyser les tarifs de différents sites populaires, en recherchant la meilleure option pour vous.

Comme vous le savez, les prix des pièces sont différents sur les différents marchés. Il n’est pas nécessaire d’enquêter vous-même sur les taux de toutes les autres ressources, faites confiance à Godex et vous obtiendrez la proposition la plus rentable en quelques minutes.

Si le taux proposé vous convient, allez-y et appuyez sur “Échanger”. Si ce n’est pas le cas, attendez quelques minutes et le site vous proposera une autre variante. Une fois que c’est bon, passez à autre chose.

Vous devez saisir l’adresse du portefeuille pour que les pièces soient créditées. Soyez particulièrement attentif à ce stade, car une erreur dans un seul chiffre rendra l’opération invalide. Vous ne pouvez pas arrêter ou annuler la transaction dans la blockchain. Une fois que vous avez vérifié l’adresse du portefeuille, payez la demande. Vous allez recevoir des pièces en une demi-heure ou moins.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, la procédure d’échange de pièces sur une plateforme décentralisée Godex n’est pas une mince affaire. Il ne nécessite pas la vérification de vos données personnelles et de votre identité. De plus, vous ne perdrez pas un temps fou à accéder à votre compte. Vous ne serez pas confronté à des frais ou à des commissions cachés.

Une fois que le taux est fixé au début de la demande, il ne change pas au cours de votre échange. Ainsi, vous êtes certain de recevoir la quantité exacte de pièces que vous avez prévue, indépendamment des fluctuations du marché.

La plateforme Godex fournit des graphiques qui montrent les taux en dynamique et en relation les uns avec les autres ou avec le dollar américain. Cela aide beaucoup à élaborer une stratégie de négociation, surtout si vous êtes un débutant désireux de comprendre comment les choses fonctionnent ici.