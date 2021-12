Un universitaire prévient que le bitcoin « pourrait ne pas durer très longtemps »

Bien que l’avenir du bitcoin soit inconnu, un universitaire a averti que la crypto-monnaie la plus populaire au monde pourrait bientôt disparaître.

« Le bitcoin lui-même pourrait ne plus durer très longtemps », a déclaré Eswar Prasad, professeur principal de politique commerciale internationale à l’université Cornell, dans l’émission « Squawk Box Europe » de CNBC au début du mois.

Alors qu’il n’y avait que quelques crypto-monnaies disponibles dans le passé, il en existe aujourd’hui des centaines, dont certaines sont plus bénéfiques et plus écologiques que le bitcoin, selon certaines estimations.

Ces dernières années, le prix du bitcoin a connu des fluctuations spectaculaires, le prix d’une pièce passant de plus de 58 000 dollars à moins de 46 000 dollars en un seul mois. Au cours des 15 premières minutes d’activité vendredi, le prix d’un bitcoin était de 45 637 dollars.

La blockchain est la technologie qui sous-tend la grande majorité des crypto-monnaies. Un enregistrement numérique des transactions en monnaie virtuelle est maintenu et diffusé sur un réseau mondial d’ordinateurs, et c’est ce qu’est fondamentalement le bitcoin.

Il est également l’auteur de « The Future of Money : How the Digital Revolution is Transforming Currencies and Finance », qu’il décrit comme « un livre sur l’avenir de l’argent et la façon dont la révolution numérique transforme les monnaies et la finance. »

Il a déclaré que la crypto-monnaie « utilise un processus de validation des transactions qui est écologiquement dommageable » et qu’elle « ne passe pas très bien à l’échelle. » En effet, l’empreinte carbone du bitcoin est supérieure à celle de l’ensemble du pays de la Nouvelle-Zélande.

Selon Prasad, plusieurs des crypto-monnaies les plus récentes utilisent la technologie blockchain de manière beaucoup plus efficace que le bitcoin.

Par conséquent, il pense que la technologie blockchain sera « fondamentalement révolutionnaire » dans la manière dont la finance est menée, ainsi que dans la manière dont nous effectuons nos transactions quotidiennes, comme l’achat d’une maison ou d’un véhicule.

Comme l’a dit Prasad, « étant donné que le bitcoin ne fonctionne pas efficacement comme moyen d’échange, je ne pense pas qu’il aura une valeur intrinsèque autre que celle que les investisseurs lui accordent. »

Dans l’ensemble, M. Prasad estime que les crypto-monnaies ont « incité les banques centrales à commencer à réfléchir à l’introduction de versions numériques de leurs propres monnaies ».

Il ajoute que ces monnaies numériques pourraient être avantageuses car elles pourraient offrir une alternative de paiement à faible coût à laquelle tout le monde a accès, améliorant ainsi l’inclusion financière et, peut-être, la stabilité financière pour tous.

Si le bitcoin n’est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, M. Prasad estime qu’il a amorcé une révolution qui finira par profiter à chacun d’entre nous, directement ou indirectement.