De nouveaux cadeaux et remises sont ajoutés à « GTA Online » pour Noël

Des marchandises gratuites et à prix réduit ont été mises à la disposition des joueurs dans la dernière mise à jour de Noël de Grand Theft Auto Online.

GTA Online. Crédit : Rockstar Games

Selon PCGamesN, GTA Online offre aux joueurs la possibilité d’obtenir un certain nombre d’articles gratuits ainsi qu’une variété de remises pendant la période de Noël.

Parmi les véhicules que les joueurs pourront obtenir, citons le Zeno Overflood, actuellement disponible dans le jeu pour 2 820 000 dollars GTA auprès de Legendary Motorsport. Le Gallivanter Baller ST, quant à lui, sera disponible gratuitement à partir de maintenant jusqu’au 30 décembre, permettant aux joueurs de s’enregistrer et de le réclamer pour une période limitée.

Plusieurs autres remises sont disponibles, notamment 40 % sur les rénovations et les mises à niveau des boîtes de nuit, 50 % sur le Ramp Buggy et le RC Tank, et 25 % sur les vêtements du DLC The Contract.

Les cadeaux disponibles pour les fêtes de fin d’année comprennent une blouse festive, un lanceur de feux d’artifice avec 20 fusées et un masque de poisson clown, pour ne citer que quelques exemples.

GTA Online : The Contract, un tout nouveau pack DLC mettant en scène Dr. Dre, a été publié par Rockstar Games au début du mois. L’ajout suit le joueur alors qu’il aide Franklin et ses copains à établir l' »agence de solutions pour célébrités » de Franklin et à faire tout ce qu’ils peuvent pour récupérer la nouvelle musique perdue de Dr. Dre, qui vient d’être rendue disponible uniquement dans l’extension du jeu.

L’extension gratuite, qui est accessible à tous les propriétaires de Grand Theft Auto V, révèle également laquelle des fins potentielles de GTA V est la fin canonique.

Autre nouvelle, le Studio ZA/UM a publié une nouvelle mise à jour pour Disco Elysium – The Final Cut, connue sous le nom de mise à jour Jamais Vu, qui introduit de nouveaux mystères dans le RPG sous la forme de nouvelles énigmes à résoudre. Malgré cela, le développeur ne divulgue pas beaucoup d’informations.

« Nous voulons que vous jouiez d’une manière inhabituelle et complète afin d’apprendre ce que nous avons fait », a déclaré le développeur. « Vous devrez mener un travail de détective ou vous engager dans un badinage amical avec vos autres joueurs pour tout comprendre. »