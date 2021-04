Une carte en ligne va faciliter le choix de la connexion internet des usagers

Actuellement, les opérateurs sont à pied d’œuvre pour déployer la fibre dans les zones urbaines et rurales. Les fournisseurs d’accès à Internet ne raccordant pas nécessairement les différentes zones du territoire en même temps, les usagers peuvent être en difficulté au moment de choisir la connexion Internet pour leur domicile. L’Arcep vient de présenter un outil pour les aider dans cette démarche.

L’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a annoncé début avril l’arrivée d’une carte en ligne permettant aux consommateurs de mieux choisir leur opérateur en fonction de leurs besoins et des technologies disponibles à leur domicile. C’est dans ce but que le service Ma connexion internet, développé par l’Arcep, est donc désormais officiellement disponible après presque un an de versions test.

Cette carte en ligne gratuite permet aujourd’hui d’avoir accès à toutes les informations sur les débits existant à une adresse donnée, qu’il soit en téléchargement ou en téléversement. Cet outil complet est disponible en France métropolitaine mais pas uniquement puisque les personnes vivant en Outre-mer peuvent aussi en profiter.

L’un des atouts majeurs de cette carte est sa facilité d’utilisation. L’Arcep explique qu’il suffit de renseigner la commune voulue et l’adresse exacte afin d’accéder à tous les opérateurs disponibles et aux différentes technologies proposées parmi les abonnements fibre et les box internet ADSL. À noter qu’à côté des différents opérateurs disponibles est inscrit le débit le plus haut que le client peut obtenir.

En plus d’être une aide bienvenue pour le choix de l’opérateur et de l’offre internet, cette carte s’avère utile pour suivre le déploiement de la fibre. L’Arcep permet en effet de voir comment la fibre optique est déployée dans le pays, mais aussi l’état d’avancement des travaux en indiquant s’ils ont commencé dans le secteur renseigné sur la carte. Ma connexion internet a ainsi pour but de faciliter les recherches des utilisateurs et de les guider vers les opérateurs les plus performants près de leur domicile.

L’outil développé par l’Arcep permet d’éviter la phase de de consultation des différents sites des opérateurs pour trouver l’abonnement internet le plus adapté. Cette carte permet de se délester de cette étape fastidieuse et de considérablement gagner du temps.

Autre point fort de cet outil, les statistiques mises à disposition sont ouvertes à l’échelle communale, départementale et régionale. Il s’agit de ce fait d’un outil des plus transparents pour les usagers.

Aujourd’hui, l’Arcep précise que l’outil a bien évolué depuis la version Beta. Les données sont à présent plus complètes et l’interface plus intuitive. Les informations actuellement présentes sur le site ont été mises à jour au cours du troisième trimestre 2020 et devraient par la suite être actualisées de façon trimestrielle par l’Arcep.

Le gendarme des télécoms tient à étudier davantage les statistiques d’éligibilité du haut débit et du très haut débit. Ce suivi devrait permettre à chaque département de connaître le taux d’éligibilité des foyers pour chaque technologie et de les orienter vers la meilleure solution disponible.