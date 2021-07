Casio va lancer une montre inspirée de Pac-Man

Depuis quelque temps, la technologie a progressé à tel point qu’il existe sur le marché plusieurs smartwatches qui offrent non seulement une foule de fonctionnalités, mais permettent également un niveau de personnalisation allant des couleurs aux fonds de leurs minuscules écrans.

Ce modèle de la ligne vintage de la société présentera plusieurs détails du jeu classique.

Mais si vous n’êtes pas un fan de ces dispositifs et que vous appréciez simplement une montre classique, vous serez probablement intéressé par la nouvelle version de Casio.

Cette semaine, la société a dévoilé une nouvelle montre qui s’inspirera de nul autre que Pac-Man.

Plus précisément, cette montre de la ligne vintage de Casio sera basée sur le modèle F-100 de la société et intégrera un certain nombre de détails inspirés de Pac-Man dans son design.

Ainsi, alors que le bracelet et le dos de la montre arboreront des labyrinthes classiques, l’écran reprendra les personnages emblématiques du jeu. La montre disposera également de fonctions telles qu’un chronomètre, une alarme numérique, un calendrier et un écran négatif rétroéclairé sur toute la face pour être bien visible dans l’obscurité.

La montre a été conçue par Takafumi Suzuki, de Casio, en collaboration avec Toru Iwatani, co-créateur de Pac-Man, et vous pouvez en apprendre davantage sur son développement dans cette vidéo :

Selon Crunchyroll, la montre sortira en août au Japon pour environ 110 dollars. Et, bien qu’il n’y ait pas encore de dates concrètes, elle finira par atteindre le reste du monde.