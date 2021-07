Microsoft Edge est enfin apparu dans le Windows Store 11

Depuis des années, Microsoft a supprimé certaines restrictions sur son Windows Store, et maintenant avec Windows 11, les choses sont plus faciles que jamais pour ceux qui veulent publier leur application sur ce système.

Et la preuve en est que ce n’est qu’aujourd’hui, en 2021, que Microsoft Edge est apparu dans le Windows Store, et son installation fonctionne d’une manière assez unique, car il ne s’agit pas d’une application traditionnelle où elle se télécharge et s’installe toute seule.

Ici, lorsque nous cliquons sur télécharger, une boîte de dialogue s’ouvre comme celle que nous verrions si nous installions l’application depuis le navigateur pour la première fois et que nous exécutions le fichier .exe, mais elle présente maintenant des avantages, car par exemple, nous pouvons maintenant la mettre à jour depuis la même boutique.

Ce qui attire notre attention, c’est que le développeur derrière cette application se fait appeler « Microsoft Corporation II », mais nous supposons qu’il s’agit de Microsoft et non d’une personne se faisant passer pour la société de Redmond.

Maintenant, pourquoi Microsoft a mis Edge dans la boutique est un mystère, comme le navigateur est livré en standard avec Windows 11, et il ne peut pas être désinstallé non plus, donc nous allons voir ce qui se passe avec le reste des navigateurs pour voir s’ils apparaissent dans le Windows Store aussi bien ou non.