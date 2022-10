Les cinq applications et gadgets pour bébés les plus utiles la première année

En tant que parent pour la première fois, vous vous demandez peut-être quels sont les applications et gadgets pour bébé qui sont réellement utiles et qui valent votre temps et votre argent.

Diverses options technologiques offrent aux pères, notamment aux nouveaux parents, des outils pour les aider dans ce processus.

Bien que les grands-parents aient pu s’occuper de leurs petits-enfants sans dispositifs technologiques dans le passé, pourquoi ne pas en profiter maintenant et améliorer cette étape initiale ?

Kinedu

La première recommandation est une application pour téléphones portables qui est utilisée tout au long du processus, car elle donne un aperçu du développement du bébé.

Les points forts de ses fonctions, qui comprennent des exercices d’activité physique, des thérapies et des tutoriels, sont les conseils mensuels permettant de comprendre le stade de développement de l’enfant. Ces textes, qui arrivent généralement par e-mail, décrivent très bien le moment que vit l’enfant, expliquant pourquoi il réagit de telle manière, les étapes qu’il devrait atteindre, comment marcher ou manger.

C’est particulièrement important pour les nouveaux parents, car les bébés sont un mystère, et c’est un soulagement de trouver des conseils qui clarifient ce qui se passe.

Stérilisateur

Cet outil est essentiel pour les soins des nourrissons et le confort de leurs parents.

L’appareil sert généralement à plusieurs fins, principalement à stériliser les tétines ou la sucette. C’est plus simple que de chauffer de l’eau et de les nettoyer, la stérilisation peut donc être effectuée plus facilement dans la chambre ou le salon.

Certains de ces appareils peuvent également maintenir les biberons au chaud ou cuire des œufs.

Le stérilisateur est un outil très utile pour prendre soin des instruments de soins pour bébés.

Radio et caméra de surveillance

En raison de leurs courtes phases de sommeil, ils peuvent se réveiller deux ou trois fois pendant la nuit, il est donc essentiel de les surveiller.

Ces appareils vous permettront de voir et d’entendre ce qui se passe dans la pièce. Certains ont une vision nocturne, tandis que d’autres sont uniquement auditifs. En fonction de votre budget et de vos besoins, de nombreuses options sont disponibles.

Tire-lait

Autrefois, les mères tiraient manuellement leur lait maternel, mais il existe désormais un appareil qui rend le processus beaucoup plus simple et moins douloureux. Ils peuvent être alimentés par une batterie sans fil ou une prise électrique et exprimer le lait directement dans le tire-lait.

Certains utilisent différentes vitesses d’aspiration ou effectuent la procédure sur les deux seins simultanément. Cela rend le processus plus confortable pour la mère et plus efficace.

Un tire-lait est confortable pour la mère et efficace.

Veilleuse ou ampoule intelligente

Il s’agit d’un outil utile pour la première année, mais il continuera à servir à mesure que l’enfant grandira.

Ce type d’ampoule peut s’adapter à différents niveaux de luminosité à distance, ce qui évite aux parents d’avoir à entrer dans la chambre de l’enfant pour éteindre la lumière.

Elles peuvent également être reliées à un assistant vocal Google ou Amazon pour les éteindre ou régler leur intensité à distance.

Certaines veilleuses comprennent un système audio qui peut diffuser des sons berceurs pour aider le bébé à s’endormir.