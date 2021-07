Il faudrait une civilisation extraterrestre pour peupler la galaxie entière

Les simulations de migration interstellaire ont également révélé l’endroit le plus probable pour trouver une civilisation galactique dans la Voie lactée.

Une nouvelle simulation informatique montre qu’une civilisation technologiquement avancée peut coloniser une galaxie entière en un temps modeste. La nouvelle recherche, publiée dans The American Astronomical Society, présente un modèle possible de migration interstellaire et une idée plus claire de l’endroit où nous pourrions trouver une intelligence extraterrestre.

Sur la base de contraintes technologiques raisonnables, les chercheurs Jason Wright, astronome et astrophysicien à Penn State, et Caleb Scharf, astrobiologiste à l’université Columbia, suggèrent qu’il faudrait environ un milliard d’années à une race extraterrestre ambitieuse pour conquérir et coloniser toute la partie intérieure de la galaxie.

Ce qui, à première vue, peut sembler très long, selon les chercheurs, dans une interview accordée à Gizmodo, serait relativement court. Même avec des limites très conservatrices sur la vitesse des vaisseaux spatiaux, le milliard d’années, au cours duquel la majeure partie de la galaxie pourrait être colonisée, ne représente qu’une fraction de son âge total.

Pourquoi les extraterrestres voudraient-ils le faire ?

Bien que beaucoup de choses relèvent de la science-fiction, les chercheurs ont voulu décrire, de manière scientifique, ce qui pourrait se passer dans une telle éventualité. Selon Universe Today, si une autre civilisation n’avait que 0,1 % de l’âge de la galaxie de plus que nous, elle serait des millions d’années plus avancée que nous. C’est pourquoi beaucoup se demandent : si les humains sont déjà sur le point d’envoyer la vie sur d’autres mondes, la Voie lactée ne devrait-elle pas déjà regorger de vaisseaux spatiaux et de colonies extraterrestres ?

Le déplacement de la distorsion est hors de question

Les scientifiques voulaient que leur modèle de conquête galactique soit quelque peu basé sur la réalité, ils ont donc imposé des contraintes technologiques qui reflètent un scénario plus crédible. Cela signifie que les moteurs à distorsion – ou warp drive, la propulsion supraluminique fictive née dans l’univers créé par Star Trek – sont exclus, que les civilisations planétaires meurent avec le temps et que les vaisseaux spatiaux voyagent aux vitesses les plus rapides que nous pouvons atteindre aujourd’hui avec notre propre technologie.

“Cela signifie que nous ne parlons pas d’une espèce en expansion rapide ou agressive, et qu’il n’y a pas de moteur de distorsion ou quoi que ce soit de ce genre”, a déclaré Wright à Gizmodo. “Il y a juste des vaisseaux qui font des choses que nous pourrions nous en sortir avec quelque chose comme la technologie que nous pouvons concevoir aujourd’hui, peut-être des vaisseaux rapides qui utilisent des voiles solaires alimentées par des lasers géants, ou simplement des vaisseaux à très longue durée de vie qui peuvent faire des voyages de 100 000 ans en fonctionnant avec des fusées ordinaires et des frondes gravitationnelles de planètes géantes.”

Animation montrant la colonisation de la galaxie

Dans l’animation accompagnant le modèle des scientifiques, vous pouvez voir comment les extraterrestres sauteraient entre les étoiles alors qu’ils tournent rapidement en spirale autour du centre de la galaxie, s’appropriant des pans de plus en plus grands de la galaxie.

Les points blancs sont des étoiles non stabilisées, les sphères magenta sont des étoiles stabilisées, et les cubes blancs représentent un vaisseau stabilisateur en transit. La structure en spirale qui se forme est due au cisaillement galactique lorsque l’onde de décantation s’étend.

Une fois le centre de la galaxie atteint, le taux de colonisation augmente de façon spectaculaire ; la rotation de la galaxie génère une vague ou un “front” de colonisation. Une fois que le front atteint le noyau de la galaxie, la densité du noyau catalyse une augmentation rapide du taux de colonisation.

“Les étoiles elles-mêmes se déplacent, donc une fois que vous vous installez dans un système proche, l’étoile vous déplace vers une autre partie de la galaxie où d’autres nouvelles étoiles passeront et vous donneront une autre étoile proche où vous installer”, a déclaré Wright à Gizmodo.

Ligne de vue

En outre, les résultats de la simulation réaffirment les propositions antérieures d’autres scientifiques de rechercher des signes de vie au centre de la galaxie. Non seulement le centre de la galaxie peut être rapidement colonisé, mais il peut également être efficacement scanné à la recherche de technologies, rapporte Universe Today.

Selon les experts, nous avons une ligne de vue directe sur le centre de la galaxie, qui englobe la région la plus dense de l’espace par rapport à nous. Et comme la galaxie s’est formée de l’intérieur vers l’extérieur, le centre est rempli de planètes plus anciennes qui offrent plus de temps à la vie pour évoluer.

Pourtant, rien de tout cela ne répond à la question posée plus haut : si ces hypothétiques extraterrestres sont si capables de conquérir la galaxie, où sont-ils ?

Peut-être que le silence lui-même est une réponse. La galaxie est si vieille, avec tellement de temps disponible pour que la vie s’étende, que certains pensent que le silence condamne tout espoir de rencontrer quelqu’un. Seul le temps nous donnera la réponse définitive.