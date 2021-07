Paperlike : comment donner à votre iPad la sensation d’un stylo sur du papier

REVUE – Il n’est pas courant de passer en revue un produit qui, lorsqu’il est utilisé correctement, devient pratiquement invisible – presque comme un produit fantôme. Pourtant, le protecteur d’écran Paperlike pour iPad est bien réel. Il se pose sur l’écran et fait son travail discrètement. Mais il est également devenu un complément important – et abordable – de l’iPad.

De quoi s’agit-il ?

Le protecteur d’écran Paperlike pour iPad est plus que ce que son nom indique. Oui, il protège l’écran de l’iPad. Cependant, lorsque vous utilisez l’Apple Pencil, sa finition mate donne l’impression que vous écrivez/dessinez sur du papier plutôt que sur du verre. Presque comme du papier. Vous comprenez ?

Paperlike fonctionne avec tous les modèles d’iPad et d’iPad Pro plus récents qui autorisent l’Apple Pencil.

Principales caractéristiques de Paperlike

Vous contrôlez mieux le Pencil lorsque vous écrivez, dessinez ou faites des croquis, grâce à la résistance et à la rugosité du papier, ce qui rend l’Apple Pencil beaucoup plus agréable.

Dans la boîte

2 x protecteur d’écran Paperlike pour iPad avec nanoparticules.

2 x lingettes pour écran humide et 1x sec

2 x absorbeurs de poussière

2 x feuilles de guide d’autocollants

Avis sur le protecteur d’écran Paperlike pour iPad

J’ai toujours été ambivalent à propos des protections d’écran. Je n’en ai toujours pas sur mon iPhone, car je suis extrêmement prudent avec ce que j’appelle mon “jouet hors de prix avec ce logo fruité”. Je n’ai jamais (encore) rayé l’écran.

Cependant, l’iPad est une autre bête. Pour commencer, la surface de l’écran est beaucoup, beaucoup plus grande, ce qui augmente les risques de petites rayures, que ce soit en ouvrant et en fermant son étui ou en écrivant dessus avec l’Apple Pencil. Malgré cela, je n’ai jamais été intéressé par une quelconque protection pour mon iPad 2 ou mon iPad Pro original de 12,9 pouces.

Lorsque j’ai acheté le dernier iPad Pro de 12,9 pouces, très cher, les priorités ont changé. Pour la première fois, j’ai envisagé une protection d’écran. J’avais deux exigences : l’installation devait être infaillible et il ne devait pas y avoir de bulles ou de bords rugueux une fois terminé. Je suis un peu OCD, donc si ces deux exigences ne pouvaient pas être satisfaites, alors pas de protection d’écran pour moi.

Après avoir examiné plusieurs protections d’écran, je me suis intéressé à la protection d’écran Paperlike pour iPad, car elle offrait une surface semblable à du papier sur laquelle on pouvait dessiner, d’où son nom. Intrigué, j’ai contacté Paperlike qui m’a envoyé leur dernière version de la protection d’écran.

Paperlike expédie son protecteur d’écran dans une enveloppe en carton fin, en provenance d’Europe. L’emballage de Paperlike contient tout ce dont vous avez besoin pour l’appliquer sur votre écran. Ils vous en donnent même deux, donc si vous vous trompez, vous pouvez réessayer. Ou vous aurez un remplacement à garder si nécessaire. Dans tous les cas, c’est une victoire. Sont également inclus des languettes adhésives, des lingettes humides et un chiffon en microfibre.

Paperlike propose un lien vers une excellente vidéo sur YouTube. Ils donnent l’impression que c’est rapide et facile – sauf que ce n’est ni l’un ni l’autre. Si vous suivez exactement la vidéo, le protecteur Paperlike peut être appliqué parfaitement. J’ai réussi dès mon premier essai. Cependant, cela a pris beaucoup plus de temps que ce que la vidéo montrait.

Paperlike suggère d’appliquer le protecteur dans une salle de bain après une douche chaude. Je n’invente rien. Ils disent que l’humidité nettoie l’air de tous les grains de poussière flottants. C’est peut-être vrai, mais… non. Je l’ai fait sur une table dans mon studio parce que je devais le photographier au fur et à mesure. Il est important de s’assurer que la surface est propre et aussi exempte de poussière que possible.

Paperlike recommande de regarder la vidéo d’application plus d’une fois pour mieux comprendre la procédure. Je l’ai donc regardée plusieurs fois et cela m’a beaucoup aidé lorsque j’ai commencé l’application.

Malgré le temps qu’il m’a fallu (je faisais très attention), l’application s’est déroulée sans problème et, une fois terminée, il n’y avait pas une bulle ou un bord détaché qui n’adhérait pas à l’écran. Mes TOC étaient satisfaits.

Une fois appliquée, la taille de la protection d’écran Paperlike pour iPad est si proche du bord de l’iPad que je craignais que les bords puissent être décollés et séparés de l’écran de l’iPad par mon étui, le Speck Presidio Pro Folio. Cependant, un espace respectable est resté entre l’étui et le protecteur, donc ce n’était pas un problème.

L’utilisation de la protection d’écran Paperlike pour iPad présente quelques avantages autres que la protection évidente. Lorsque l’on écrit ou dessine sur la surface, on a vraiment l’impression d’être sur du papier. Dessiner sur du verre lisse n’est pas naturel. Paperlike rend l’expérience de l’iPad plus organique, c’est tout simplement une sensation agréable. C’est particulièrement important pour les artistes, car les esquisses ressemblent désormais à un crayon sur du papier, comme il se doit.

La texture de la protection d’écran Paperlike donne à l’écran de l’iPad une finition mate, ce qui présente quelques avantages et un inconvénient mineur. Ce n’est un secret pour personne que l’écran de l’iPad est un aimant à empreintes digitales et à taches. Je suis constamment en train de nettoyer l’écran. Paperlike résout ce problème. Il n’y a pas d’empreintes digitales et les taches sont minimes et peuvent être facilement essuyées. En outre, la finition mate élimine les reflets que le verre brillant est réputé provoquer. Il est donc beaucoup plus facile de regarder l’écran près d’une fenêtre ou même à l’extérieur.

L’inconvénient de la surface mate est qu’elle diminue légèrement la netteté de l’image à l’écran. L’écran rétina liquide ultra net de l’iPad est un peu diminué avec Paperlike. Une clarté visuelle légèrement diminuée est vraie pour tous les écrans qui ont une finition mate. On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. De plus, je ne le remarque presque plus.

Voici la description de Paperlike : “Le secret de Paperlike réside dans la technologie de surface Nanodots, des microbilles réparties sur la feuille de protection de l’écran. Les Nanodots font vibrer l’Apple Pencil très légèrement pour donner l’impression que vous écrivez sur une surface rugueuse, comme du papier. De plus, la lumière de l’écran brille autour et à travers eux, ce qui minimise les réfractions.”

Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça marche !

Réflexions finales

Malgré mes hésitations à l’égard de toute protection d’écran, le toucher semblable à du papier et la surface non éblouissante de Paperlike m’ont convaincu. Une fois que vous l’aurez appliqué, vous ne voudrez plus qu’un iPad en soit dépourvu.