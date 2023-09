Comment créer un canal sur WhatsApp ?

Vous vous demandez comment créer un canal WhatsApp sur votre Android, iOS ou application de bureau ? Vous n’êtes pas le seul. Alors que WhatsApp dévoile sa dernière fonctionnalité « Canaux », nombreux sont ceux qui sont impatients d’explorer son potentiel. Ce guide est là pour éclaircir le processus, offrant des instructions étape par étape adaptées à chaque plateforme. Plongez et découvrez comment configurer et optimiser facilement votre nouveau canal.

Qu’est-ce qu’un canal WhatsApp exactement ?

Dans le domaine de la communication numérique, WhatsApp présente sa fonctionnalité « Canal », une addition majeure à ses outils. Cette fonction sert de mécanisme de newsletter personnalisée, intégrée de manière transparente dans l’interface WhatsApp. Ceux qui gèrent un canal WhatsApp peuvent diffuser des mises à jour à leur public, garantissant un partage d’informations en temps réel. Du côté de l’abonné, cela offre la commodité de localiser et de s’abonner à des canaux d’intérêt, facilitant la réception directe de mises à jour pertinentes. Un aspect notable de cette fonctionnalité est son engagement envers la confidentialité de l’utilisateur. Les choix d’abonnement individuels restent cachés aux autres membres, et les détails personnels de WhatsApp sont protégés à la fois de la base d’abonnés et des superviseurs de canal.

Établir un canal WhatsApp sur Android : Guide étape par étape

Pour configurer un canal sur votre appareil Android, suivez la procédure suivante :

Lancez l’application WhatsApp sur votre smartphone Android. Accédez à la section « Mises à jour ». Cliquez sur le symbole “+” (ou son équivalent) et choisissez “Nouveau canal”. Sélectionnez “Commencer” et suivez les instructions affichées. Entrez un nom approprié pour votre canal. Notez que ce nom peut être modifié ultérieurement. À ce stade, vous avez la possibilité d’enrichir votre canal avec une description et un emblème ou de reporter ces ajouts à un moment ultérieur. Terminez le processus en sélectionnant ‘Créer un canal’, lançant ainsi votre nouveau canal WhatsApp.

Comment procéder à la création d’un canal sur WhatsApp ?

Établir un canal WhatsApp sur iOS (iPhone) : Guide détaillé

Pour ceux qui utilisent un iPhone, voici comment configurer un canal WhatsApp :

Lancez l’application WhatsApp sur votre iPhone. Accédez à la section « Mises à jour ». Sélectionnez la fonction “Créer un canal”. Choisissez “Commencer” et suivez les instructions affichées. Entrez un nom approprié pour votre canal. N’oubliez pas que ce nom peut être ajusté ultérieurement si nécessaire. À ce stade, vous avez la possibilité d’enrichir votre canal avec une description et un emblème, ou vous pouvez décider d’intégrer ces détails ultérieurement.

Bravo ! Votre canal WhatsApp est maintenant actif. Commencez à diffuser des mises à jour et des détails pertinents à votre public.

Configurer un canal WhatsApp sur la version Web ou de bureau : Guide complet

Pour ceux qui préfèrent utiliser l’interface web ou de bureau de WhatsApp, voici une approche structurée pour établir un canal :

Accédez à WhatsApp Web et localisez le segment « Canaux » en sélectionnant l’emblème des canaux. Optez pour la fonction “Créer un canal”. Appuyez sur “Continuer” et suivez les directives présentées à l’écran. Désignez un nom approprié pour votre canal. Il est bon de noter que ce nom peut être révisé ultérieurement si jugé nécessaire. À ce stade, vous êtes présenté avec l’opportunité d’améliorer le profil de votre canal avec une description et un emblème. Alternativement, ces ajouts peuvent être intégrés ultérieurement.

Félicitations ! Votre canal sur WhatsApp Web est maintenant opérationnel. Commencez le processus de diffusion des mises à jour à votre public.

Conclusion

Lorsque vous débutez avec un nouveau canal, des efforts proactifs sont nécessaires pour obtenir des abonnés. Pour faciliter cela, vous pouvez partager votre lien de canal unique. Pour ceux désireux de rejoindre votre canal, une simple recherche en utilisant le nom de votre canal devrait suffire. Pour accéder et diffuser votre lien de canal :

Naviguez vers la section Canaux dans WhatsApp.

Sélectionnez « Canal » et accédez à votre nom de canal spécifique.

Ici, vous trouverez votre lien de canal distinct. Copiez ce lien et initiez le processus de partage pour étendre la portée de votre canal.

Un mot de prudence : Cette fonctionnalité est introduite de manière progressive dans différentes régions. Par conséquent, il pourrait y avoir une période d’attente avant qu’elle ne devienne accessible dans votre région spécifique. De plus, la capacité d’établir un canal pourrait ne pas être universellement disponible à ce stade. Cela pourrait signifier que bien que vous puissiez vous abonner à des canaux, en créer un pourrait être momentanément hors de portée.

Si vous trouvez la fonctionnalité manquante de votre application, il est conseillé de mettre à jour votre application vers la version la plus récente disponible sur votre app store. Cela garantit que vous êtes équipé pour tirer parti des dernières offres de WhatsApp, y compris la fonctionnalité Canaux.