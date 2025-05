Elon Musk et le ciel redessiné : quand Starlink devient territoire

Ce n’est plus un projet spatial, c’est une cartographie. Avec Starlink, Elon Musk ne connecte pas seulement les zones blanches : il trace, depuis l’orbite, les nouvelles lignes d’un pouvoir diffus, sans frontières ni contrepoids.

Un soir d’hiver, en Écosse, une photographe a levé son objectif vers le ciel. À la place de la Voie lactée, une file de satellites. Elle a baissé l’appareil. Et murmuré simplement : « C’est déjà là. »

Ce « là », c’est Starlink. Officiellement, un réseau de connectivité par satellites. Dans les faits, une infrastructure orbitale privée, tissée à une vitesse qui désarme les États et fascine les utilisateurs. On le perçoit à peine. Pourtant, il se déploie. Il s’impose. Il reconfigure.

À l’échelle de la planète, ses antennes surgissent là où les câbles s’arrêtent : campagnes américaines, îles isolées, zones de guerre. Musk connecte les marges. Mais il ne se contente pas de relier les exclus : il capte l’invisible. Il superpose à l’espace physique une trame numérique autonome, gérée depuis un centre qu’aucun État ne régule.

En Ukraine, les terminaux Starlink ont permis à l’armée de maintenir ses communications. En Iran, ils ont contourné la censure. L’outil semble libérateur. Mais derrière l’utilité, la mécanique. Et cette question simple, presque naïve : qui détient l’interrupteur ?

Starlink ne vend pas une boîte, il propose une dépendance. Une place dans une architecture mouvante, dont les règles fluctuent avec ses conditions d’utilisation. L’idée même de souveraineté numérique devient poreuse. L’État n’est plus garant du signal : c’est un entrepreneur qui choisit qui peut, ou non, accéder au réseau.

On n’achète plus seulement un service. On loue un fragment d’orbite. Une ligne dans une constellation qui nous survole, nous connecte — et nous échappe. Et sous cette révolution technique, silencieuse et propre, s’étend une autre révolution, plus trouble : celle d’un pouvoir sans géographie fixe.

Le ciel, naguère symbole de rêve ou d’infini, devient une couche d’infrastructure. Invisible mais structurante. Et désormais, une partie de notre monde s’y accroche.