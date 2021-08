Google Photos lance un nouveau widget sur les appareils Android

Google Photos, l’application photo de Google, a lancé une nouvelle mise à jour de sa version Android. Jusqu’à présent, l’application n’avait intégré le système de widgets que sur les appareils iOS.

Aujourd’hui, enfin, Google a publié la mise à jour qui permet l’incorporation de ces widgets sur l’écran d’accueil de l’appareil. Le nouveau widget s’appelle « Memories » et affiche les photos stockées sur l’appareil et dans les meilleurs albums. Le contenu est aléatoire et presque impossible à modifier.

Pour vérifier si vous disposez déjà de cette application, consultez la boutique d’applications. La version qui dispose de cette nouvelle fonctionnalité est la 5.53.