Android : ces appareils ne pourront pas utiliser les produits Google en septembre

Android a notifié que les anciennes versions auront des difficultés à utiliser ses applications.

À partir du 27 septembre, les appareils équipés du système d’exploitation Android fonctionnant sous l’ancienne version 2.3.7 ou antérieure qui se connectent aux services Google, ne disposeront pas des applications par défaut.

Autrement dit, les applications telles que Google Maps, Youtube, Gmail, entre autres, qui constituent l’écosystème Google, ne fonctionneront plus sur les smartphones équipés de ce système d’exploitation.

Si l’appareil que vous utilisez peut être mis à niveau vers Android 3.0 ou une version ultérieure, Google vous demandera de le faire afin de pouvoir continuer à accéder aux applications et services Google. Et si vous ne parvenez pas à mettre à niveau cet appareil particulier vers une version plus récente du système d’exploitation, vous pouvez essayer de vous connecter à votre compte via un navigateur mobile.

L’annonce a été faite par l’équipe d’assistance de Google dans une déclaration.

Le texte de Zak Pollack est le suivant :

« Si vous vous connectez à votre appareil après le 27 septembre, vous risquez d’obtenir des erreurs de nom d’utilisateur ou de mot de passe lorsque vous essayez d’utiliser les produits et services Google tels que Gmail, YouTube et Maps. »

Quels modèles ne disposeront pas d’applications Android ?

Il n’existe pas de liste d’appareils, mais il est entendu que les modèles de 2011 (ou antérieurs) seront les plus touchés par cette mesure.

Parmi les modèles, on trouve :

Motorola XT532

Samsung Galaxy S2 LTE

LG Prada 3.0 (P940)

Motorola Fire XT317

Ces appareils de 10 à 11 ans sont considérés comme obsolètes pour le développement des nouveaux services de Google qui nécessitent une vitesse de traitement supérieure à celle qu’ils avaient installée.

À ce jour, seuls 0,2 % des téléphones mobiles actifs équipés du système d’exploitation Android appartiennent à des versions inférieures à la version 4.0 lancée en 2011 et resteront pleinement fonctionnels pendant quelques mois encore.

Sachant que la société compte plus de 3 milliards d’appareils actifs, ce sont environ 6 millions de téléphones équipés du système d’exploitation Android 2.3.7 qui cesseront bientôt de fonctionner.