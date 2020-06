Google renforce la sécurité et la confidentialité de ses services

La technologie Mountain View introduit de nouveaux paramètres de confidentialité pour rendre les comptes Google plus sûrs et plus privés.

Google a annoncé aujourd’hui de nouvelles mesures qui contribueront à améliorer la protection de la vie privée des utilisateurs nouveaux et actuels de la plateforme. Ces mesures visent à traiter de manière plus proactive le traitement des informations personnelles des personnes qui utilisent ses services.

Le respect de la vie privée est devenu un facteur important à notre époque, car l’utilisation des outils numériques nous expose constamment à un éventuel partage de nos données.

C’est pourquoi les multinationales telles que Google, qui ont de plus en plus de produits et de services en circulation, mettent l’accent sur l’amélioration là où c’est possible.

Le dernier en date de l’équipe de Mountain View est une liste de changements appliqués à leurs services, dont, par exemple, l’activation de la suppression automatique de nos historiques dans des services tels que la recherche ou Google Maps et que nous pourrons inverser.

En outre, d’autres changements ont été apportés à la conception et à la fonctionnalité du compte afin de le rendre plus sûr.

Suppression automatique de l’activité de notre compte

Dans une déclaration envoyée par Sundar Pichai, le PDG d’Alphabet, l’exécutif explique l’importance de la vie privée en ces temps et souligne également le renforcement de la sécurité dont nous avons tous besoin. Google explique que la protection des informations personnelles est l’un des piliers de son développement de produits et que, dans ce cadre, le fonctionnement de l’historique des lieux est modifié.

Google a précédemment activé des contrôles pour la suppression automatique de l’historique de nos localisations, ce qui nous permet de prédéfinir des périodes après lesquelles l’historique serait effacé, de fournir une redondance et de supprimer toute trace de notre activité avec le compte Google.

L’étape suivante consiste à prédéfinir cette suppression de l’historique des activités pour tous les utilisateurs qui n’ont pas encore fait usage de la suppression automatique.

Alors que de nombreux utilisateurs ont déjà choisi de fixer cette suppression automatique à l’une des périodes marquées par Google, allant de 3 mois à 18 mois entre les suppressions, Google a décidé de l’activer automatiquement pour les comptes qui n’avaient pas accédé à cette fonctionnalité.

Bien entendu, cette suppression automatique peut être désactivée si vous le souhaitez, mais elle sera désormais fixée par défaut à 18 mois, à moins que nous n’ayons précédemment indiqué une autre fréquence de suppression.

Cette suppression affectera des services tels que Meet, tandis que d’autres, comme Gmail, Drive ou Photos, ne seront pas actifs puisque, selon l’entreprise, « ils sont conçus pour stocker en toute sécurité votre contenu personnel chaque fois que vous devez y accéder ».

Dans le cas de YouTube, cependant, la suppression automatique de notre historique sera fixée à 36 mois. La plateforme vidéo de Google ne stockera pas plus de trois ans de notre histoire, à moins que nous ne voulions l’éteindre à nouveau.

Autres changements de conception et de fonctionnalité

Outre ces changements concernant la suppression automatique de l’activité de notre compte, Google apporte d’autres modifications à ses services qui concernent la conception et la manière dont nous accédons aux différentes sections de notre compte.

Par exemple, nous pourrons accéder aux contrôles de notre compte Google depuis le moteur de recherche en recherchant « Contrôle de confidentialité Google » ou « Mon compte Google est-il sécurisé ? » La recherche vous donnera une boîte privée et personnalisée pour que vous puissiez y faire des ajustements.

Google modifie également l’accès au mode incognito de ses différentes applications, de la recherche elle-même à Maps ou. YouTube. La société indique que l’accès rapide au mode incognito est déjà activé dans ses applications iOS et le sera bientôt sur Android et d’autres plateformes également.

Nos contrôles de confidentialité des comptes sont également en cours de refonte et rendus plus proactifs grâce au « Privacy checkup », qui recommande d’améliorer les mots de passe et d’autres facteurs liés à la sécurité de nos données.

Cette « vérification de la confidentialité » nous indiquera si nos mots de passe pour les services de l’entreprise sont sûrs, en nous montrant quand ils ont tenté de violer nos identifiants et en nous invitant à changer les mots de passe périodiquement.

Google indique également qu’il travaille en permanence sur des processus différentiels de protection de la vie privée et sur un apprentissage fédéré pour améliorer la confidentialité de nos données.

« Alors que les décideurs politiques poursuivent leur travail, nous continuerons le nôtre, en nous mettant au défi de concevoir des produits utiles avec moins de données et en contribuant à élever le niveau de vie privée de chacun. »

Enfin, ils ajouteront à la section « Privacy Review » la section « Password Review ». Cela permet de passer en revue celles qui sont synchronisées avec Google et de détecter si elles sont fiables ou si elles sont liées à une violation récente de la sécurité par un service.

Ainsi, vous pouvez détecter et modifier rapidement et efficacement ceux qui ont été compromis.