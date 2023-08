L’IA va-t-elle révolutionner le recrutement des footballeurs professionnels ?

Dans une collaboration sans précédent, la Major League Soccer (MLS) s’associe à ai.io pour mettre en œuvre l’IA dans le recrutement professionnel de football. Plongez dans la manière dont des outils alimentés par l’IA tels que « aiScout » pourraient transformer l’industrie du football.

L’IA entre sur le terrain de football

La Major League Soccer (MLS) a récemment fait sensation en annonçant un plan visant à déployer des outils alimentés par l’IA pour son programme de recrutement d’ici la fin de cette année. Cette collaboration unique avec la start-up londonienne ai.io et son application « aiScout » est une première historique pour la MLS. Pour les passionnés de football et de technologie, une grande question se pose : l’IA est-elle sur le point de bouleverser le football professionnel ?

L’IA dans le football : des opportunités illimitées

Les sports professionnels, y compris le football, ont toujours montré un potentiel pour adopter les innovations technologiques. De l’analyse en temps réel des matchs, la modélisation des résultats, le suivi du ballon, le recrutement des joueurs, jusqu’aux prédictions de blessures, les applications de l’IA sont vastes.

Joel Shapiro, professeur à la Kellogg School of Management de l’Université Northwestern, pense que nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère où l’IA peut comprendre et prédire les comportements humains dans le domaine sportif. Compte tenu de l’immense popularité du football, avec 240 millions de joueurs enregistrés et des milliards de fans, l’intégration de l’IA semble opportune et passionnante.

Recrutement avec l’IA : excitation et scepticisme

Des organisations comme Sports Recruiting USA (SRUSA) sont enthousiastes quant au potentiel de l’IA. Chris Cousins, le fondateur de SRUSA, voit l’IA comme un moyen de rendre le recrutement plus efficace et moins coûteux. Luis Cortell, entraîneur principal de recrutement pour le football masculin chez NCSA College Recruiting, est prudemment optimiste, reconnaissant le potentiel de l’IA sans la voir comme une solution complète.

Cependant, tout le monde n’est pas convaincu. Shapiro met en garde contre l’idéalisation excessive de l’IA et souligne que les modèles prédictifs feront toujours des erreurs. Le défi réside dans la minimisation de ces erreurs.

Interaction entre l’IA et l’humain : une approche équilibrée

Malgré les préoccupations, les acteurs majeurs de l’industrie s’accordent sur un point : l’IA modifiera mais ne remplacera pas complètement les rôles humains dans le recrutement. Selon Richard Felton-Thomas, COO chez ai.io, les recruteurs continueront à jouer un rôle essentiel dans l’évaluation des aspects mentaux et de la personnalité des joueurs.

Le lancement prochain de l’application aiScout permettra aux joueurs de télécharger des vidéos de leurs performances, permettant aux recruteurs de talent de découvrir des joueurs selon des critères spécifiques. C’est une synergie entre technologie et jugement humain, avec les recruteurs ayant le dernier mot.

Mesures de performance et réduction des biais

Les algorithmes innovants de l’IA peuvent traduire les mouvements humains en mesures de performance, y compris les capacités techniques, athlétiques, cognitives et psychométriques. Avec un niveau de précision rapporté de 97%, aiScout promet d’apporter de l’objectivité à un processus souvent influencé par les biais. Cette application peut démocratiser le processus de recrutement, ouvrant des portes aux joueurs issus de milieux défavorisés.

L’IA dans d’autres sports : au-delà du football

Les applications potentielles des outils alimentés par l’IA vont au-delà du football. La recherche et les développements dans d’autres sports comme le volley-ball et le hockey sur glace sont prometteurs. Silvia Ferrari, professeure à Cornell, souligne que les progrès de l’IA dans le sport sont rapides et bénéfiques, mais que l’analyse en temps réel et les barrières techniques doivent encore être abordées.

Projections futures : des dizaines de millions d’utilisateurs et de la croissance

Avec une croissance anticipée due aux partenariats avec des clubs de renom et des applications potentielles dans d’autres sports, ai.io projette « des dizaines de millions d’utilisateurs au cours des prochaines années. » Les fonctionnalités clés d’aiScout pourraient être adaptées au-delà du football, laissant entrevoir une applicabilité large.

Cependant, Ferrari met en garde contre le fait qu’il reste encore beaucoup de travail à faire et que le scepticisme du public envers l’IA reste un obstacle. Adapter les modèles prédictifs aux variables en constante évolution est un défi majeur.

Conclusion : un nouveau terrain de jeu, mais pas sans défis

L’alliance entre la MLS et ai.io représente un moment pionnier à l’intersection de l’IA et du football professionnel. Les opportunités d’améliorer le recrutement, de réduire les biais et de rationaliser les processus sont immenses. Pourtant, ce nouveau terrain de jeu n’est pas sans ses défis.

Alors que des experts comme Shapiro sont confiants quant à la valeur des modèles actuels, d’autres mettent en garde contre le fait que les modèles prédictifs doivent être plus intelligents, adaptables et dignes de confiance. Le chemin vers l’intégration complète est rempli de promesses et d’incertitudes. L’IA marquera-t-elle finalement un but dans le football professionnel ? Seul le temps, et le raffinement continu de la technologie, le dira.