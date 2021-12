iFixit construit des outils de réparation officiels pour Microsoft Surface

iFixit a annoncé qu’il avait commencé à proposer des outils de réparation certifiés pour Microsoft Surface – mais uniquement pour des partenaires de service spécifiques. C’est la première fois que la société le fait.

L’entreprise, bien connue pour son immense magasin de pièces détachées en ligne, fabrique et distribue désormais les outils conçus par Microsoft dans le cadre d’une coopération qui offrira aux entreprises et aux écoles davantage d’alternatives pour réparer les populaires appareils Surface.

Le nouvel outil de « décollement » d’iFixit qui permet de couper l’adhésif qui maintient les écrans Surface. Image : iFixit

Ce n’est pas la première relation avec un équipementier pour iFixit, qui a une longue histoire de succès. Bien que Motorola et HTC aient tous deux utilisé iFixit comme fournisseur officiel pour les composants de leurs smartphones OEM, les outils Surface de la société sont exclusivement disponibles pour les utilisateurs d’iFixit Pro (le programme de vente en gros gratuit de la société pour les entreprises) et les partenaires de Microsoft.

Un couvercle de batterie est disponible pour protéger les batteries contre les perforations pendant le processus de réparation (et éviter ainsi les incendies), un berceau de « décollement » est disponible pour aider à découper l’adhésif qui maintient la vitre de l’écran (et empêcher une intrusion accidentelle), et un étau de cadre lesté est disponible pour réadhérer correctement un écran remplacé au cadre.

Par le passé, les tablettes et appareils portables Microsoft Surface n’ont pas été très conviviaux en matière de réparation. Nous avons donné à leurs appareils un score parfait sur notre carte de score de réparation, selon le PDG d’iFixit, Kyle Wiens, dans un courriel à la publication The Verge. M. Wiens a souligné combien iFixit avait critiqué ouvertement les conceptions et l’irréparabilité de Microsoft au fil des ans, mais il a affirmé que l’entreprise avait reçu une lettre de Microsoft affirmant qu’elle avait l’intention d’améliorer ses produits.

Cela arrive à un moment où des entreprises comme Apple tentent également d’augmenter les choix de réparabilité disponibles pour leurs clients.

Un cadre lesté qui aide à faire adhérer l’adhésif lors de la réinstallation de l’écran Surface. Fonctionne comme un étau. Image : iFixit

La réparabilité de l’entreprise s’est améliorée de façon spectaculaire, selon M. Weins. « Nous étions hésitants au début », a-t-il déclaré, « mais Microsoft n’a rien lâché et a travaillé méthodiquement pour améliorer la réparabilité de ses produits. » Il affirme également que Microsoft a révélé les meilleures pratiques pour réparer ses produits Surface, et que ces informations seront incluses dans les manuels d’entretien des produits en question.

Le Surface Pro X (2019), le Surface Pro 7 plus (2021) réservé aux entreprises / à l’éducation, et le Surface Pro 8 (2022) sont les seuls appareils Surface qui bénéficieront de ces outils. Surface Laptop 3 (2019) et plus récent, Surface Pro X (2019), et Surface Pro 8 (2022). (2021).

Lorsqu’on lui a demandé si iFixit avait l’intention de mettre ces outils à la disposition de tous les consommateurs, Wiens a déclaré : « Notre intention est de mettre ces outils à la disposition du grand public, mais nous n’avons pas de calendrier spécifique que nous pouvons divulguer pour le moment. » Nous essayons encore de déterminer le niveau de la demande de la part de la communauté des affaires ».

Wiens nous informe que les outils sont complets et prêts à être expédiés partout dans le monde.