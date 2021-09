Innovation : 5 appareils de base pour démarrer votre maison intelligente

Le développement de la technologie a permis d’automatiser différentes fonctions de la maison pour faciliter les activités quotidiennes.

Grâce à la technologie, les maisons se dotent progressivement de fonctions qui facilitent la vie quotidienne et offrent plus de confort et de bien-être à leurs habitants. Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’avoir des clés pour la porte ou un interrupteur pour allumer les lumières, car une maison intelligente le fait pour vous.

Une série de propositions avancées vous permettent d’automatiser tout, de la climatisation aux rideaux, en passant par l’éclairage ou la vidéosurveillance, pour être plus sûr. Le tout contrôlé depuis un smartphone ou une enceinte intelligente dotée d’un assistant vocal tel que Google Assistant, Alexa d’Amazon ou Siri d’Apple.

La sécurité, les économies d’énergie et le confort sont trois points que Ricardo Tomé, responsable du marketing électrique chez Home Depot, souligne comme étant les principaux avantages à tirer d’une maison intelligente.

Pour le spécialiste, le plus simple est de commencer par automatiser l’éclairage d’une maison. Le fait — souligne-t-il — que vous puissiez contrôler depuis votre smartphone que les lumières s’allument et s’éteignent à une certaine heure vous permettra d’économiser de l’énergie. Cela se traduira non seulement par des avantages économiques, mais aussi par le souci de la planète.

L’automatisation permet également d’élever le niveau de sécurité. Il est plus facile de surveiller une maison si, par exemple, les caméras de vidéosurveillance s’allument lorsqu’elles détectent un mouvement.