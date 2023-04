iOS 17 : les nouveautés en avant-première

Découvrez tout sur la prochaine mise à jour iOS 17 d’Apple, avec un accent sur la réalité augmentée et virtuelle, et son impact sur les développeurs.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur la prochaine version d’iOS 17, ses fonctionnalités attendues et la manière dont elle pourrait prendre en charge le casque AR/VR d’Apple.

En accueillant une nouvelle année, nous anticipons également l’arrivée d’un nouveau système d’exploitation d’Apple. iOS 17 devrait être disponible pour les développeurs en juin et pour le grand public en septembre. La Conférence annuelle des développeurs d’Apple (WWDC) en juin 2023 sera probablement l’événement où le géant de la technologie annoncera la prochaine version de son OS.

L’approche secrète d’Apple pour le développement de ses OS

Contrairement aux fuites de matériel, qui sont plus fréquentes en raison de la chaîne d’approvisionnement étendue d’Apple, les informations sur les mises à jour de logiciels restent relativement rares. Le contrôle strict d’Apple sur le développement de son système d’exploitation, combiné à sa culture du secret, contribue à la limitation des informations disponibles sur les prochaines versions de logiciels.

Une mise à jour mineure axée sur AR/VR

Selon Bloomberg, la priorité d’Apple cette année n’est pas iOS 17, mais plutôt le développement de son casque AR/VR. Par conséquent, iOS 17 pourrait être une mise à jour plus petite par rapport aux versions précédentes. Cela suggère que le casque AR/VR pourrait être au centre de la scène lors de la prochaine WWDC, éclipsant l’annonce d’iOS 17.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations potentielles

Malgré une mise à jour mineure, iOS 17 devrait introduire de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Celles-ci pourraient inclure :

Des interactions améliorées avec l’île dynamique, introduite avec l’iPhone 14 Pro

Un système de notification remanié

Des mises à jour de personnalisation de l’écran d’accueil

De nouvelles options de widget

Des améliorations de CarPlay

Un aspect important d’iOS 17 pourrait être son support pour le nouveau casque AR/VR d’Apple. La mise à jour pourrait fournir aux développeurs de nouvelles API pour la réalité augmentée et virtuelle, soulignant encore davantage l’engagement d’Apple envers la technologie AR/VR en 2023.

Compatibilité des appareils et disponibilité

Apple est connu pour son support étendu des anciens appareils, mais il est peu probable que l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X soient compatibles avec iOS 17. Cependant, il est possible que tous les appareils prenant en charge iOS 16 reçoivent la mise à jour iOS 17.

Date de sortie anticipée

Sur la base des événements passés, la WWDC est généralement organisée pendant la première semaine de juin. Dans cette optique, les développeurs peuvent probablement s’attendre à ce que la première version bêta d’iOS 17 soit disponible vers le 5 juin 2023.