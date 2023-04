ChatGPT interdit en Italie suite à une violation de données

L’Italie interdit le chatbot ChatGPT suite à une violation de données et préoccupations de vie privée. En savoir plus sur les mesures prises et les risques encourus.

L’autorité italienne de protection des données personnelles a annoncé vendredi une interdiction immédiate d’accès au populaire chatbot d’intelligence artificielle de l’OpenAI, ChatGPT, citant des violations présumées de la vie privée. La décision entre en vigueur immédiatement, entraînant une limitation temporaire du traitement des données des utilisateurs italiens par l’OpenAI.

Violation de données soulève des préoccupations en matière de vie privée et de sécurité

L’autorité italienne de protection des données a déclaré que ChatGPT avait subi une violation de données le 20 mars, impliquant des conversations d’utilisateurs et des informations de paiement des abonnés au service payant. Lancé en novembre 2022, ChatGPT a connu une popularité massive pour sa capacité à expliquer des concepts complexes de manière claire, à écrire dans différents styles et langues, à créer de la poésie, à réussir des examens et même à générer du code informatique sans nécessiter de connaissances techniques.

Absence de base juridique pour la collecte et le stockage de données

Le régulateur italien a critiqué ChatGPT pour ne pas avoir fourni d’avis d’information aux utilisateurs dont les données sont collectées par l’OpenAI. De plus, le régulateur a identifié une absence de base juridique justifiant la collecte et le stockage massif de données personnelles à des fins de formation des algorithmes qui alimentent la plate-forme.

Préoccupations liées à la vérification de l’âge et au risque d’exposition des mineurs

L’autorité de protection des données a également exprimé sa préoccupation quant à l’absence de filtre de vérification d’âge, car ChatGPT est destiné aux utilisateurs âgés de 13 ans et plus. L’absence d’un tel filtre expose les mineurs à un contenu potentiellement inapproprié pour leur stade de développement.

L’OpenAI risque une amende si les problèmes ne sont pas résolus

Le régulateur a donné à l’OpenAI 20 jours pour communiquer les mesures prises pour résoudre ces problèmes, ou l’entreprise risque une amende pouvant aller jusqu’à 4% de son chiffre d’affaires annuel mondial.

Europol met en garde contre l’exploitation des chatbots d’IA par les cybercriminels

Cette annonce coïncide avec un avertissement récent de l’agence de police européenne, Europol, selon lequel les criminels sont prêts à exploiter des chatbots d’IA tels que ChatGPT pour des activités frauduleuses et autres cybercrimes. Le rapport d’Europol met en évidence que les capacités des chatbots évoluent rapidement et sont susceptibles d’être exploitées par des personnes ayant des intentions malveillantes, allant du phishing à la désinformation et à la distribution de logiciels malveillants.

Elon Musk et les experts appellent à un arrêt du développement de l’IA

Alors que les préoccupations concernant les systèmes d’IA augmentent, Elon Musk et des centaines d’experts mondiaux ont lancé un avertissement cette semaine selon lequel l’IA présente des « risques profonds pour la société et l’humanité ». Ils ont appelé les entreprises à cesser tout développement supplémentaire de la technologie pendant au moins six mois.