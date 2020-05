Le lancement historique de SpaceX réussit sa deuxième tentative

Une nouvelle ère de vols spatiaux américains a commencé samedi avec la percée de la fusée Falcon 9 de SpaceX dans la haute atmosphère terrestre, transportant les astronautes Robert Behnken et Douglas Hurley au sommet d’une colonne de feu.

C’est la première fois qu’une entreprise aérospatiale commerciale transporte des astronautes hors de la planète et la première fois depuis l’annulation du programme de la navette spatiale en 2011 que des astronautes décollent du sol américain.

La fusée Falcon 9 a décollé du complexe de lancement historique 39A, le même que celui utilisé lors de la mission d’alunissage Apollo en 1969, juste après 15h22 (heure de l’Est) samedi. Le temps humide avait été un facteur jusqu’à aujourd’hui.

La NASA avait estimé qu’elle n’avait que 60 % de chances de lancer le satellite lundi et l’a obtenu dans les 17 minutes suivant le lancement mercredi, avant de forcer l’agence spatiale à renoncer à cette tentative.

Cependant, le ciel au-dessus du cap Canaveral s’est suffisamment dégagé pour permettre la fenêtre de lancement « instantanée » de Falcon 9, qui est en place en raison de l’alignement relatif de l’ISS par rapport à la planète.

Officiellement désignée Demonstration-2, ou Demo-2, cette mission est le test final avant que la NASA ne certifie le système Dragon pour une utilisation régulière dans les navettes des astronautes à destination et en provenance de l’ISS.

Environ neuf minutes après le décollage de Falcon 9, la fusée du premier étage s’est posée avec succès sur sa barge autonome « Of Course I Love You » et, à 12h30, la capsule Crew Dragon s’est séparée avec succès de son deuxième étage.

Behnken et Hurley vont maintenant passer les 19 prochaines heures en route vers l’ISS et devraient atteindre la station vers 10h30 (heure de l’Est) le dimanche 31 mai.