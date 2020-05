Le prototype de SpaceX explose après un test

Un prototype de la fusée SpaceX de prochaine génération a explosé vendredi après un test dans les installations de développement de la société au Texas.

La société effectuait un essai du moteur de la fusée, dans le cadre d’un test au sol appelé « feu statique ». Quelques minutes après l’essai, qui semblait initialement réussi, le prototype du vaisseau identifié comme étant le numéro de série 4 s’est rompu.

Ce prototype est distinct de la fusée Falcon 9 et du vaisseau spatial Crew Dragon de la société, qui doit être lancée ce week-end depuis la Floride. Ce système de fusée a déjà lancé avec succès des satellites et des cargaisons dans l’espace des dizaines de fois, après des années de développement et d’essais.

La fusée est appelée Starship, que la société développe dans le but de lancer des personnes et des marchandises sur la lune et sur Mars. La fusée est conçue pour être réutilisable afin que SpaceX puisse la lancer et la faire atterrir plusieurs fois, comme un avion commercial. L’apparence extérieure brillante du vaisseau spatial est due au type d’acier inoxydable utilisé par SpaceX pour construire la fusée.

Ce dernier prototype de vaisseau est le quatrième que SpaceX a construit. Bien qu’il soit le plus avancé dans les tests, ayant franchi plusieurs étapes critiques, la société n’a pas encore commencé à tester en vol sa conception la plus récente. Une itération précédente, connue sous le nom de Starhopper, a effectué un court essai en vol de lancement et d’atterrissage en octobre.

Le prototype SN4 avait franchi plusieurs étapes critiques au cours de son développement, notamment un test de pressurisation qui avait fait échouer la version précédente de la fusée. Jusqu’à présent, SpaceX a construit et détruit quatre prototypes de vaisseau spatial, en raison de divers échecs lors des essais.

SpaceX a développé le vaisseau spatial de manière agressive, la direction de l’entreprise s’étant fixé comme objectif d’atteindre l’espace dans le courant de l’année et la lune d’ici 2022.